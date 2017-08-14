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Александр Лукашенко поздравил Мамнуна Хусейна с 70-й годовщиной Дня Независимости Пакистана

14 августа 2017 13:50
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Новости Пакистана. 70-летие независимости отмечают 14 августа в Пакистане. Торжества начались с праздничного салюта в столице страны и четырех административных центрах провинций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исламабаде прошла церемония поднятия государственного флага, в которой приняли участие глава государства, премьер-министр, а также находящийся с визитом в городе вице-премьер Китая. Ряду граждан президент вручил особые государственные награды.

С 70-й годовщиной Дня Независимости Пакистана Президента Исламской Республики Мамнуна Хусейна и народ этой страны поздравил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан

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