Александр Лукашенко поздравил Мамнуна Хусейна с 70-й годовщиной Дня Независимости Пакистана

Новости Пакистана. 70-летие независимости отмечают 14 августа в Пакистане. Торжества начались с праздничного салюта в столице страны и четырех административных центрах провинций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исламабаде прошла церемония поднятия государственного флага, в которой приняли участие глава государства, премьер-министр, а также находящийся с визитом в городе вице-премьер Китая. Ряду граждан президент вручил особые государственные награды.

С 70-й годовщиной Дня Независимости Пакистана Президента Исламской Республики Мамнуна Хусейна и народ этой страны поздравил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.