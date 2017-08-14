Руководитель сельхозпредприятия пытался украсть 20 тонн пшеницы

Новости Беларуси. Почти 20 тонн пшеницы нового урожая пытался украсть в своем же хозяйстве руководитель одного из сельхозпредприятий. В Могилевском районе с территории сушилки зерно было отгружено индивидуальному предпринимателю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже через день обоих мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок до 5 лет. Украденная пшеница возвращена в хозяйство.
Андрей Харкевич, начальник 1 отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома:
Исполняющий обязанности директора дал прямое указание своим подчиненным на отпуск зерна в адрес этого индивидуального предпринимателя. Потом оно было списано как отпущенное в другие хозяйства. На момент задержания у правонарушителей были сопроводительные документы, согласно которым пшеница была приобретена у другого индивидуального предпринимателя.
Во время жатвы только в Могилевской области правоохранители выявили более 20 фактов мелких хищений. Речь идет не только об урожае, но и о горюче-смазочных материалах. Возбуждено три уголовных дела.