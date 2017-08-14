Руководитель сельхозпредприятия пытался украсть 20 тонн пшеницы

Новости Беларуси. Почти 20 тонн пшеницы нового урожая пытался украсть в своем же хозяйстве руководитель одного из сельхозпредприятий. В Могилевском районе с территории сушилки зерно было отгружено индивидуальному предпринимателю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже через день обоих мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок до 5 лет. Украденная пшеница возвращена в хозяйство.