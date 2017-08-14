Какие вопросы обсудят главы правительств ЕАЭС в Астане?

Новости Беларуси. Транспортная политика, пенсионное обеспечение и торговые преференции. Больше десятка вопросов 14 августа вынесено на обсуждение глав правительств ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты в Астане проходит заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза. Он работает уже третий год, причем, как отмечалось не раз, это время обусловлено непростой ситуацией как в мировой, так и в национальных экономиках стран – членов ЕАЭС.

Сейчас они работают над созданием общего рынка и единой экономической структуры. Очередные шаги и будут предприняты в Казахстане. Беларусь здесь представляет премьер-министр нашей страны.