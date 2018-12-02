Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации

Новости мира. В Объединенных Арабских Эмиратах отмечают национальный праздник – День создания федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 декабря 1971 года на политической карте мира появилось новое уникальное государство, которому в кратчайшие сроки удалось достичь одного из наиболее высоких уровней благосостояния в мире.