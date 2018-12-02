Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации

Новости мира. В Объединенных Арабских Эмиратах отмечают национальный праздник – День создания федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Объединенных Арабских Эмиратах отмечают национальный праздник – День создания федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2 декабря 1971 года на политической карте мира появилось новое уникальное государство, которому в кратчайшие сроки удалось достичь одного из наиболее высоких уровней благосостояния в мире.
В последние годы стратегический характер приобретают отношения Беларуси и ОАЭ. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту Объединенных Арабских Эмиратов и народу этой страны. Белорусский лидер уверен, что совместными усилиями две страны сумеют открыть новые горизонты сотрудничества.