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Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации

02 декабря 2018 12:32
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Новости мира. В Объединенных Арабских Эмиратах отмечают национальный праздник – День создания федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации-1

2 декабря 1971 года на политической карте мира появилось новое уникальное государство, которому в кратчайшие сроки удалось достичь одного из наиболее высоких уровней благосостояния в мире.

Александр Лукашенко поздравил лидера ОАЭ и граждан страны с Днём создания федерации-4

В последние годы стратегический характер приобретают отношения Беларуси и ОАЭ. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту Объединенных Арабских Эмиратов и народу этой страны. Белорусский лидер уверен, что совместными усилиями две страны сумеют открыть новые горизонты сотрудничества.

# Беларусь-ОАЭ # Фотофакт

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