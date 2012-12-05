Александр Лукашенко поздравил короля Таиланда, правящего 66 лет, с Днем рождения

Новости Таиланда. В Таиланде празднуют День рождения короля. Это государственный праздник, особо почитаемый в стране. У тайцев есть обычай: утром и вечером они встают, когда слышат королевский гимн. Тем самым они выражают почтение и уважение своему королю Пхумипону Адульядету.

Нынешний монарх — на троне с 1946 года, он наиболее долгоправящий из всех монархов в истории королевства.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Таиланда уже более 20 лет. Короля Таиланда от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава нашего государства выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и дружественных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.