28 белорусов претендуют на работу в ООН

Новости Беларуси. ООН расширяет штат сотрудников. В Минске впервые проходит тестирования кандидатов на работу в этой международной организации. Информацию о наборе разместили еще летом.

Возможность работать в Секретариате получат 120 человек. Основные требования: высшее образование, свободный английский и французский, возраст до 33 лет. Резюме прислали более 40 тысяч соискателей из 78 стран мира. На первом этапе отобрали пять с половиной тысяч. Из них 28 белорусов. Сегодня они прошли тест.

Исмет Мустафа, представитель Секретариата ООН:

Существует квота на представительство от стран-участниц ООН. Белорусы недопредставлены в Секретариате организации. Должны быть равные представительства, тем более, что Беларусь - член ООН и имеет равные права. Мы пригласили белорусов принять участие в программе ООН для молодых профессионалов. Те, кого мы отберем, будут работать в центрах организации по всему миру.

Среди тех, кто пришел на тестирование - архитекторы, программисты, преподаватели. Одной из главных задач в ООН молодые специалисты видят объективное информирование о жизни родной страны.

Анастасия Климович, соискатель:

Не всегда полная, не всегда достаточная информация о Беларуси есть во всех странах, каких-то особенностей нашей страны, ее культуры. Очень мало знаний о том, что Беларусь – независимое государство.

Инна Фиронова, соискатель:

Это иногда политика двойных стандартов, часто забывают о том, что все государства являются равными на международной арене. Но часто бывает так, что в одиночку государство не может справиться, например, с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, поэтому необходимо сотрудничество всех государств.

Андрей Савиных, начальник Управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы придаем большое значение ООН, считаем, что ООН должна занимать центральное место в системе международных отношений, международного сотрудничества, и в этой связи работа белорусских граждан в секретариате ООН и других организаций системы ООН, безусловно, отвечает интересам нашего государства.