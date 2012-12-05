В Египте продолжаются беспорядки. Ранения получили десятки человек

Новости Египта. Минувшая ночь в стране пирамид вновь прошла под аккомпанемент массовых протестов и беспорядков. Несколько тысяч демонстрантов собрались у стен президентского дворца. Они прорвали заграждение и закидали полицейский кордон камнями. Силовики пытались отбиться, но под натиском толпы отступили. Десятки человек получили ранения.

Демонстранты требовали от главы государства Мухаммеда МУрси отказаться от идеи навязывания стране новой исламистской конституции. Противники документа полагают, что в такой трактовке основной закон может стать большим ударом для религиозных меньшинств и женского сообщества в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.