Александр Лукашенко потребовал от следователей не допускать никаких поблажек в борьбе с коррупцией

Новости Беларуси. 14 июня президент потребовал от следователей не допускать никаких поблажек в борьбе с коррупцией. Об этом Александр Лукашенко заявил, посещая Следственный комитет. Глава государства ознакомился с условиями работы сотрудников и техническим оснащением ведомства. В частности, мобильной лабораторией. Оборудованная по последнему слову техники, она может быть развернута всего за 15 минут в любое время года.

С момента создания Следственного комитета в стране повысилось качество предварительного расследования, что в свою очередь повлияло на повышение раскрываемости преступлений. Большая работа проведена и в сфере борьбы с коррупцией.

Глава государства вручил коллективу Знамя Следственного комитета, а также обозначил задачи, которые стоят перед молодой структурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Отдельно необходимо остановиться на еще одном приоритетном аспекте в вашей работе – борьбы с коррупцией. И белорусское общество, и я ожидаем от Следственного комитета обеспечения высочайшего уровня при расследовании таких дел. Здесь должны задействоваться лучшие и высокопрофессиональные следователи. Эта проблема, если говорить народным языком, сейчас начинает топорщиться, она снова начинает проявляться, притом все более разительно в нашем обществе. Допустить этого нельзя. Потому что мы можем строить любые планы, мы можем даже отлично реализовывать эти планы, но если мы не будем пресекать коррупцию, то эта ржавчина разъест все. Все живое, все ростки, которые у нас будут. Поэтому я прежде всего уделяю внимание борьбе коррупционным проявлениям. Они ведь связаны в основном с ее величеством чиновничеством. И немалого уровня. А если с головы рыба начинает загнивать, то уже ни позвоночник, ни средняя часть, ни хвост не шевелятся. Отмирает все, вся система. Поэтому я все больше и больше об этом говорю.

Особое внимание следует уделить уголовным делам о причинении ущерба государственному имуществу должностными лицами. Аналогичное отношение должно быть и ко взяточничеству в важнейших сферах жизнедеятельности общества, таких, как экономика, государственное управления, медицина, образование и другие. При этом объективная оценка должна даваться независимо от должностного положения лица. Никаких поблажек быть не должно. Нет и не должно быть никаких там лиц, которые неприкасаемы. Ни в коем случае.

Каждое дело должно быть расследовано не только с точки зрения наказания виновных, но и устранения последствий коррупции.

В этом шатре футуристической формы - целая криминалистическая лаборатория. Разворачивается всего за 10-15 минут: из компактной дорожной сумки в палатку в три с половиной метра в высоту и радиусом шесть метров. Этой зимой в такой следователи уже работали. Например, на месте взрыва газа в доме на улице Куприянова. Такая мобильность позволяет очень быстро собрать все нужные сведения с место происшествия или преступления, когда буквально каждая секунда на счету.

Арсенал современного белорусского следователя расширяется не только усовершенствованными и хорошо известными инструментами, но и такими новинками, как лазерный дальномер или приспособления, напоминающее робота-змею для осмотра труднодоступных мест. Похоже, времена, когда криминалист на выезде ночью работал, в лучшем случае, при свете машинных фар уходят в прошлое.

Владимир Гордиенко, следователь по особо важным делам криминалистического отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Данная световая башня позволяет освещать место происшествия, в темное время суток, в любых погодных условиях, в любое время года. Она освещает территорию в радиусе 45-50 метров. Минимальная высота этой башни в сложенном виде – 3,5 метра, максимальная - 7 метров. Внутри находится металлогалогенная лампа накаливания 600 Вт.

По стране таких мобильных лабораторий шесть. С созданием Следственного комитета — самостоятельной структуры, собравшей в себя специалистов по всей стране — ситуация с ведением криминальных дел вошла в нвое русло. Следователи избавлены от необходимости ориентироваться на узковедомственные интересы и могут полностью сосредоточиться на ведении дел. Статистика зафиксировала в прошлом году наиболее существенное за последние 7 лет снижение числа преступлений. Результат, который получился всего за год после создания СК.

У главного здания Следственного комитета богатая история. Строилось как деревянный госпиталь в 18 веке. Потом использовалось под казармы, штаб тыла... Требовала серьезной реконструкции. Она прошла в кратчайшие сроки и, судя по результату, максимально эффективно. Трудно поверить, глядя на эти кадры, что это одно и то же здание.

По стране созданы районные, городские отделы Следственного комитета. Максимально оптимизирован штат сотрудников. Ознакомившись с устройством головного здания и методами работы ведомства, Президент вручил коллективу Знамя Следственного комитета. А также обозначил задачи, которые стоят перед молодой структурой.

За прошлый год Следственным Комитетом направлено в суд почти 2 сотни дел о коррупции. Многие из них получили широкий общественный резонанс. Завершая вступительное слово, Глава государства предложил силовикам поделиться мнением об эффективности работы новой структуры. Не только тем, кто был сторонником ее создания, но и противником тоже. Но мысли выступающих на этот раз сошлись.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Сегодня уже результаты этой работы, за 5 месяцев этого года, мы уже видим. Выявлено больше коррупционных преступлений, в том числе и взяток, в том числе злоупотреблений, поэтому налаживается механизм взаимодействия. И я уверен, что дальше СК проявит себя еще с лучшей стороны.

Александр Лукашенко:

Я прошу всегда людей, которые соприкасаются с судьбами людей, людей в погонах. Я вас очень прошу, вы всегда должны об этом помнить: в ваших руках судьба человека. Не надо ничего делать ради показателей. Ну не получается у вас раскрыть уголовное дело – не надо что-то там натягивать и обвинять тех, кто в этом невиновен. Лучше признать, что мы на данный момент не можем раскрыть это уголовное дело. Ни в коем случае нам эти показатели для галочки не нужны. Помните, что есть моральная сторона. В жизни любого человека и в любом законе эта моральная сторона присутствует. Вы тоже это должны иметь в виду. Боритесь с негодяями, которые мешают нам жить, мешают жить нашему обществу.