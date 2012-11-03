Сирийские повстанцы выложили в интернет видео с избиением и казнью солдат

Новости Сирии. Сирийская оппозиция развернула масштабную операцию по захвату крупнейшего в стране военного аэродрома. Это ключевой стратегический пункт между Дамаском и Алеппо. Повстанцы применяют минометы, противотанковые гранатометы. В боях с правительственными войсками также участвуют боевики радикальной группировки.

Стоит отметить, что повстанцы активно снимают штурм и также активно выкладывают видео в интернет. Так что не исключено, что скоро во всемирной паутине появится очередная порция шокирующих кадров.

Накануне один из таких видеоматериалов вызвал ярое осуждение правозащитников. ООН даже обвинила сирийских повстанцев в возможном совершении военных преступлений. На видеоролике запечатлены избиение и последующая казнь солдат сирийской армии. Запись была сделана после того, как повстанцы успешно атаковали три КПП правительственных войск в провинции Идлиб. Жертвами нападения стали 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.