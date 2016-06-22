Александр Лукашенко: построив АЭС, мы совершаем огромный скачок вперед и будем более конкурентоспособны

Новости Беларуси. Единство народа позволяет сберечь мир в стране и саму страну. А преодолеть трудности можно только собственным трудом и всем вместе. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на V Всебелорусском народном собрании, которое продолжается во Дворце Республики.

Форум собрал 2,5 тысячи делегатов со всей страны, чтобы они выразили свои взгляды на то, как дальше строить собственную жизнь, по какому пути развиваться в ближайшие пять лет. Помимо белорусских делегатов в дискуссии принимают участие и многочисленные зарубежные гости народного форума.

Выступая перед делегатами, Александр Лукашенко затронул самые актуальные аспекты развития Беларуси на ближайшие годы.

Стратегия развития ближайшей пятилетки – это пять точек роста, пять векторов: инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и, конечно, молодежь. Сегодня в мире обострилась борьба за интеллект, поэтому последнее направление крайне важно.

Изнуряющие проверки на предприятиях – отдельная тема разговора. Президент тут же озвучивает железное решение: контролирующие органы должны прийти только по факту нарушения закона. Наказать строго в том случае, если, что называется, схватил за руку. Только так, а не иначе.

Евразийский союз – еще одна тема. Все же благое начинание и прекрасный формат интеграции, однако есть и проблемы. Россия и Казахстан создают дублирующее предприятие, о чем не договаривались. А излишняя конкуренция – это, конечно же, не на руку. В реальности должна быть кооперация, в первую очередь.

Ближайшая пятилетка станет, конечно же, пятилеткой инноваций. Система спутниковой связи, новые сорта стали, Петриковское месторождение калийных солей должно стать новой точкой роста и создания новых рабочих мест на Полесье. И, конечно же, атомная энергетика. Беларусь прошла уже экватор строительства собственной атомной электростанции и в ближайшие годы вокруг вот этой точки будет создан целый кластер энергоемких производств. И здесь очень важно перестроить, в том числе, и человеческую психологию белорусов. Нужно уходить потихоньку от углеводородов и больше двигаться в сторону электроэнергии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларуси необходимо использовать преимущества ядерной энергетики для формирования вокруг атомной станции кластера энергоемких производств. Нужно сформировать условия для перехода от использования предприятиями и гражданами природных ресурсов, например, газа и нефти, на относительно недорогую электроэнергию.

Электроэнергии в стране будет много с вводом атомной электростанции. Мы все озабочены, некоторые наши так называемые внутренние партнеры и критики страдают и рыдают, что у нас избыток электроэнергии будет, а покупать ее якобы некому. Купят, если предложим качественный продукт по нормальной цене. Но не в этом дело. Сегодня надо заместить то, чего у нас не хватает, – газа, нефти и так далее, – на электричество. Что сегодня нельзя. Сегодня весь мир движется к зеленым технологиям, к зеленой экономике. Сегодня за автомобилями, электромобилями уже в Америке, в других странах очереди стоят. Поэтому надо готовить нашу экономику и людей к тому, что у нас будет много электроэнергии и электричества. И спокойно переводить, чтобы в домах стояли не газовые, а электроплиты, делать их очень эффективными, как это уже научились делать в мире. Надо, чтобы мы постепенно привыкали к электромобилям. Надо, чтобы станки работали и прочие средства производства на электричестве все больше и больше. Вот к чему надо сегодня стремиться и никогда не будет ничего лишнего, по-хозяйски со всем разберемся.

Важно, много сегодня разговоров о безопасности, много необоснованной критики в наш адрес в связи со строительством атомной электростанции. Прямо заявляю: к нам претензий со стороны уполномоченных международных организаций МАГАТЭ по части соблюдения всех норм и требований никаких нет. Нет никаких претензий. Ясно: это большая конкуренция. Построив атомную станцию, мы совершаем огромный скачок вперед, и, естественно, мы будем более конкурентоспособны. Поэтому нас начинают сегодня наклонять. Народ должен это знать. Мы это знаем и на колени не встанем. Мы построим то, что мы наметили.

Активное использование недр – еще одна тема. Президент призывает копать глубже, искать тщательнее. Ожидает план по развитию новых месторождений полезных ископаемых.

Занятость – еще одна тема. Малый бизнес, открытие своего дела. И вот здесь сфера услуг должна стать хорошей точкой приложения предпринимательской инициативы. Центры поддержки предпринимательства будут созданы в большинстве крупных районов страны.

И, конечно же, молодежь. Президент на этом останавливается отдельно. И особо тщательно. Молодежь – это самая активная часть общества. Молодые семьи должны получить нормальные бытовые условия. И это не обязательно квартира в Минске. К слову, говоря о столице, Президент предостерегает от ошибки многих государств, когда большая часть или половина населения страны сконцентрирована в главном городе, который задыхается от пробок.