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С 2016 ЕС начинает новый этап сотрудничества с соседними странами в рамках Европейской политики соседства

14 декабря 2015 13:35
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Новости Бельгии. 14 декабря в Брюсселе объявили о том, что со следующего года ЕС начинает новый этап сотрудничества с соседними странами в рамках Европейской политики соседства. Заявление принято на заседании совета глав МИД. Отмечена важность оказания поддержки всем партнерам в проведении реформ. В приоритете и региональное сотрудничество в рамках программы «Восточное партнерство». Наряду с шестью бывшими республиками СССР в нее входит и наша страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Беларусь-Евросоюз

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