Беларусь будет руководствоваться всеми рекомендациями МАГАТЭ для обеспечения ядерной безопасности

Новости Беларуси. Беларусь будет руководствоваться всеми рекомендациями международного агентства по атомной энергии для обеспечения ядерной безопасности. Об этом 2 декабря заявил первый вице-премьер Беларуси на встрече с делегацией высокого уровня под руководством заместителя гендиректора МАГАТЭ.

Стороны обсудили сотрудничество по программе радиационной безопасности на всех этапах строительства белорусской АЭС в Островце. Владимир Семашко еще раз подтвердил договоренность о подготовке и согласовании графика оценочных миссий МАГАТЭ до введения станции в эксплуатацию.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы придаем большое значение тем оценочным миссиям, которые организовывает ваша организация МАГАТЭ, потому что это позволяет удостовериться, что мы действуем правильно, в соответствии с теми нормами и правилами, которые приняты. Я хотел бы подтвердить те договоренности, которые мы ранее достигли о том, что мы должны подготовить, согласовать график оценочных миссий до введения станции в эксплуатацию.

Денис Флори, заместитель Генерального директора международное агентство по атомной энергии:

Позвольте вас поблагодарить за приверженность принципам ядерной радиационной безопасности, что подтверждается тем фактом, что мы собрались в Минске. Сюда приехали члены делегации высокого уровня, что говорит о нашей приверженности сотрудничеству. Я хочу подчеркнуть, что международное агентство по атомной энергии оказывает поддержку государствам, которые только начинают развитие своих ядерных программ.

Ожидается, что представители МАГАТЭ ознакомятся с ходом работ на площадке строительства Белорусской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.