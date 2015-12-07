Александр Лукашенко: Год будет проходить в условиях жестких бюджетных ограничений

Новости Беларуси. Мобилизовать все ресурсы и силы для подъема экономики. Такое требование к правительству озвучил президент. Сегодня на совещании у главы государства обсуждали, какой будет экономическая политика в предстоящем, 2016 году.

2016 год станет началом новой пятилетки, а значит, в определенной степени обозначит направления для дальнейшего развития страны. Президент уверен, что необходимо создать хорошие условия для инвестиций, соблюсти все социальные гарантии и развивать промышленность.

Государственная экономическая политика стала предметом разговора президента с правительством и губернаторами в контексте предстоящего, 2016 года. Понятно уже сейчас, что год будет непростым. Во всем мире экономический спад. Проседают и производство, и торговля. Стратегия работы национальной экономики Беларуси на ближайшие 12 месяцев должна отвечать реалиям, учитывать все нюансы на внутреннем и внешнем рынке.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В полном объеме в срок рассчитываемся по всем государственным обязательствам, валютным долгам. Это хорошо, но самое главное: чтобы в будущем не залезать в долги, надо, чтобы развивалась экономика. Инфляцию удалось сократить, но этого недостаточно. Надо более энергично ее снижать и выходить на однозначные показатели. Тогда будут макроэкономическая стабильность, условия для уменьшения процентных ставок по кредитам. Хотя и они не соответствуют тем инфляционным показаниям, которые мы имеем.

Ситуация на многих промышленных предприятиях остается сложной, если не сказать хуже. Год будет проходить в условиях жестких бюджетных ограничений. Нам нужно обеспечить макроэкономическую стабильность, при этом выполнить все обязательства перед людьми. Как и было обещано, приоритет в экономике – это человек. Мы не должны действовать в угоду кому-то. Будь то международному сообществу, Международному валютному фонду, России, другим государствам и так далее. Я еще раз подчеркиваю: мы никогда никому не создавали проблем. Мы рассчитываем на помощь и поддержку и международного сообщества, прежде всего в экономике, и только в экономике. Нам не надо больше никакая поддержка. Мы рассчитываем на поддержку Российской Федерации, нашего дружественного, братского государства, с которым у нас экономика вообще практически едина. Мне нужны конкретные здравые предложения, которые понимают все.

В реальном секторе экономики наметились негативные тенденции. Вопрос внешних заимствований важен, однако это совсем не панацея. Надеяться нужно прежде всего на самих себя, на внутренние резервы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сокращать количество показателей (не знаю зачем, вот я никак не могу понять, зачем это делается) не следует. Наоборот, надо доводить больше конкретных показателей. Как было предложение местным органам власти, чтобы немножко начали работать и напрягаться, создание рабочих мест. Тогда мы не будем за ними бегать и указывать им: зовите инвесторов, зовите инвесторов. Они будут бегать за ними и за руку тащить в свои регионы. И безработицы не будет, не будут выкидывать людей на улицу, будут за это нести персональную ответственность. И все остальное. Наша экономика – это всего продажа того, что мы производим. Поэтому все понятно: чудес не бывает в кризисное время. Мы не можем, если даже захотим создать новую экономику, то есть вместо нашего машиностроительного, к примеру, комплекса, производить что-то космическое. Не сможем, да и не нужно. У нас хорошие люди, хорошее образование, хорошая промышленная школа. Надо немножко шевелиться, напрягаться.

Нынешние условия национальной экономики непростые. Во всем мире ощущается влияние кризиса. В Беларуси шла работа, чтобы свести к минимуму воздействие внешних факторов на внутреннюю ситуацию. В этом плане в 2015 году есть некоторые достижения. Например, рентабельность продаж в промышленности за 9 месяцев оказалась выше, чем предполагалось. 9,5% вместо прогнозных 7,5%. Да и объем внешнеторгового сальдо превысил в положительную сторону прогнозируемый ранее результат. При этом удалось продолжить снижение энергоемкости ВВП.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Инфляция замедлилась. За 10 месяцев потребительские цены выросли на 10,1%, что ниже уровня 2014 года на 4,7%. Это, когда у нас установлен плавающий обменный курс, проведена коррекция курса к доллару на 48,6%. А в 2014 году курс держали, сжигали резервы, а инфляция все равно была выше. Внутренний потребительский рынок стабилен, в продаже представлен широкий ассортимент товаров.

Был сегодня в центре внимания и законопроект главного финансового документа страны. Бюджет-2016 формировался разработчиками в непростых условиях, однако результат называют оптимальным. Стоимость нефти рассчитывалась как 50 долларов за баррель. А курс белорусского рубля к доллару – 18 600. Инфляция на 2016 запланирована на уровне 12%. Проект бюджета называют экономным и одновременно характеризуют, как сохраняющий социальную направленность предыдущих лет.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Приоритетными остаются социальные обязательства, наша социальная сфера, образование, здравоохранение, социальная политика. Эти приоритетные направления являются главными, как в нашем республиканском бюджете, так и, конечно, в местных бюджетах. Мы отмечаем сегодня, что есть увеличение и расходов на эти статьи в целом.

Ирина Новикова, экономический аналитик:

Социальные гарантии необходимо сохранять. Это наша стабильность. И, в принципе, на сегодняшний день от человека зависит. Те же темпы экономического роста зависят от людей. И если люди будут доверять государству, и государство будет правильно строить свою экономическую политику, то соответственно будет и доверие к этой власти и государству.

Главные ориентиры для белорусской экономики-2016 – рост экспорта, приоритет отечественным, а не импортным товарам на внутреннем рынке, новые технологий, снижение себестоимости продукции. Причем последнее ни в коем случае нельзя делать за счет сокращения работников, – подчеркивает глава государства. Экономические планы и прогнозы необходимо составлять и реализовывать, исходя из интересов людей: им нужно дать работу, спросить за качество ее выполнения и заплатить за нее, – еще один тезис совещания.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Президент потребовал, чтобы у нас все заинтересованные экономические субъекты, руководители, которые отвечают за порученные участки, все имели целенаправленные показатели, которые бы определяли их эффективность деятельности с тем, чтобы по результатам, причем результаты будут подводиться ежеквартально, с тем, чтобы оценку и роль каждого можно было очень достоверно определить и соответствующее решение принимать по результатам их работы. Что касается валового внутреннего продукта – интегрального показателя, который определяет результат функционирования экономики. На 2016 год запланирован небольшой рост – 0,3%. Эта цифра оценивается главой государства как минимальная. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы все инструменты экономической политики привели к тому, чтобы экономика развивалась лучше, чем это предусмотрено прогнозным показателем. Хочется надеяться на то, что мы уже достигли сегодняшнего минимума того социально-экономического развития, связанного, прежде всего, с тем, что в этом, нынешнем году темпы роста валового внутреннего продукта будут меньше 100%. Порядка 96,5% по итогам года мы ожидаем результат соответствующий. Дальше уже уменьшения не будет.

Глава государства в целом одобрил проекты прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики Беларуси на 2016 год. Фундаментальных замечаний в ходе совещания высказано не было. В течение недели документы доработают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.