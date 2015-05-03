Александр Лукашенко пообщался с фермерами в Могилевской области - репортаж программы «Неделя»

Новости Беларуси. В продолжение тем, озвученных во время Послания. Президент заявил, что намерен провести ряд крупных совещаний по ключевым позициям развития экономики, в том числе и по АПК. А в преддверии его Александр Лукашенко пообщался с фермерами в Могилевской области.

Начинали с полсотни гектаров, а сегодня и полторы тысячи мало. В то, что земля может реально приносить прибыль, лет 20 назад верил не каждый. Тот, кто поверил, сегодня строит планы на расширение.

Александр Коновалов, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Новый быт»:

Мое заявление из Шкловского райисполкома не уходит никогда, я периодически прошу 200-300 га, постоянно.

Когда местный колхоз на закате советской эпохи оказался на грани, за чертой рисковали остаться и рожденные в СССР, и потомки. Старая техника, ветхие постройки – символы эпохи, расшатанные ветром перемен.

Год 2015-й. Деревушка в Шкловском районе, как говорят в народе, на отшибе. А вот что было в начале 90-х. Людей мало, дороги плохие, работы нет, школы-сады закрыли. Вдохнуть новую жизнь в пошатнувшийся мир решено, несмотря ни на что: новые большие хозяйства под эгидой государства.

Сегодня белорусское молоко прозвали нефтью из травы. Мы в лидерах по производству, а наши агрогородки и агроопыт перенимают в соседней России и других странах.

Не отказались и от альтернативного пути – частные фермеры. Тоже получили преференции тогда еще новой власти.

Александр Юрьевич – фермер во втором поколении. Первые шаги делал в те трудные годы вместе с отцом. Сегодня расширяет успешное дело.

Александр Коновалов, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Новый быт»:

Всегда ко мне поворачиваются лицом, всегда есть какая-то государственная поддержка. Все, что дотируется, помогается государством, сельхозникам, я отношусь к их числу.

Главное направление здесь – зерновые. Растениеводство освоили, решили взять быка за рога: взяли на баланс старую заброшенную ферму – растят КРС. Показывать новые владения фермер стесняется. Говорит, сравнение с действующими роботизированными белорусскими фермами не в его пользу. Но лиха беда начала.

Александр Коновалов, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Новый быт»:

Нужно строить животноводческие помещения. Мы бы держали и свиней на данный момент.

Под стать модернизации в производстве и модернизация сознания. И тунеядцы, и любители рюмочку опрокинуть здесь находят стимулы к перевоплощению.

Александр Коновалов, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Новый быт»:

Проводили с ними беседы в первую очередь, помогал в лечении каком-то, в кодировке.

Олег Николаевич нехотя признается: и сам грешен. Но третий год уже и на вкус не пробует. Работой доволен, зарплата вовремя, дети, внуки растут. А что еще человеку нужно?

Олег Морозов, животновод крестьянско-фермерского хозяйства «Новый быт»:

Кто любит выпить, конечно, наказывают. И всем, и рублем накажет. Как положено.

Рабочие руки в таком хозяйстве нужны. Чтобы люди не разбегались, фермер и дороги подсыпает, и автобус купил – местных ребятишек возить в сад-школу.

Алексей тракторист и механик. В ближайшую деревню перебрался аккурат под рабочее место

Алексей Шепелев, тракторист-механик крестьянско-фермерского хозяйства «Новый быт»:

Везде побывал, даже в Минске работал. Больше, чем три месяца, нигде не работал. Вот здесь с утра до ночи – вот это наше, по нам работа.

Соседнее частное хозяйство. Брендом «Дианы» – так фермер назвал бизнес-детище в честь любимой дочки – стала картошка. Склады не пустуют: 90% урожая – на экспорт. Спрос такой, что полным ходом идет строительство очередного хранилища. Уже и дополнительные площади посеяны. В советские годы такие урожаи и не снились.

Секрет прост: к посеву – только избранные семена. Лучшие материалы отвозят в лаборатории, выделяют меристемы (ткани растений) и уже оздоровленный материал пускают в оборот. Фермер понимает: будущие – за технологиями. Следующее вложение средств – на строительство собственной такой лаборатории.

Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана»:

Мы стараемся сами заработать деньги. И в процессе зарабатывания мы строим свои планы (по мере того, сколько зарабатываем), куда эти деньги эффективно вложить.

Что называется, от А до Я. Здесь и технику ремонтируют, и сами строят. Сажают, растят, убирают и продают. Каждая копейка под счет.

Могилевская область. Шкловский район. Именно сюда в преддверии большого совещания по сельскому хозяйству приехал президент. Не случайно – и земли хорошо знает, и со многими фермерами давно знаком лично.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне надо ваше видение, потому что, когда я приеду к людям, где я по земле не ходил, там же министр ему скажет: «Ты этого говори, это не говори, эта земля такая, этакая». А тут ты мне говори, не говори, я уже кое-что помню. И очень хорошо. Поэтому когда говорят свои люди, это совсем другое.

Кто может лучше без прикрас и опаски сказать правду о положении дел?

Александр Лукашенко:

Я так понимаю, отечественной техники у тебя немного?

Фермер:

Есть. Почему. На «Беларусах» работать можно. Конечно, надо двигаться быстрее, надо посмотреть, как делают капиталисты. Вот эти гидрохода, вот эти автоматические управления. Они продвинутые.

Еще одно частное хозяйство. Здесь пошли не самым стандартным путем.

Смородиновый сад. Для сборки смородины пока белорусы технику не разработали.

Иван Солдатенко, директор совместного общества с ограниченной ответственностью «Польский сад»:

Поляки эти клепают, литовцы, немцы. А наши не могут сделать. Во-первых, это импортозамещение. Во-вторых, это в республике. Можно каким-то образом лизинг, каким-то образом кредит и так далее. А там давай предоплату, плати деньги, а потом тебе комбайн этот.

Чем не предложение для отечественных производителей. Сегодня без белорусской техники и представить себе сельскую жизнь трудно. Причем не только у нас, во многих других странах. А ведь и эти производства думали-гадали, стоит ли развивать. Оказалось, стоит. И развивать, и модернизировать.

Смородиновый сад – совместный проект – вложились польские инвесторы.

Дело пока идет со скрипом. Новый бизнес будет благодарен государству за поддержку. Для того, чтобы приносить прибыль, готовы работать и экспериментировать. Опыта ради пробуют растить и разные сорта, и разные культуры. У местных жителей, по крайней мере, диковинные саженцы, как оказалось, спросом пользуются.

Иван Солдатенко, директор совместного общества с ограниченной ответственностью «Польский сад»:

Приходят вечерком с лопатами, потому что не огорожено, и все это дело уносят для производства опытов на частные подворья, на личные.

И мелкие проблемы, и большие трудности. Неожиданный приезд главы государства фермеров не застал врасплох. Все предложения – в трехчасовом диалоге. Глава государства выслушал лично.

Александр Власик, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Власик»:

Бухгалтерский учет надо пересматривать. Никогда, при всех проверках, никаких нарушений нет. И в проверках ничего не записано по бухгалтерскому учету. Зачем мне теперь учить человека или искать со стажем работы, расходовать свои средства дополнительно, садить его бухгалтером, если у меня жена без образования отлично справляется?

Александр Лукашенко:

По бухгалтерскому учету до конца этого года надо выработать оптимальную систему. Надо определить основные статьи и создать им бухгалтерский учет. Самый простой. И убрать всякие там ограничения. Правильно, если у него без образования жена отлично справляется, зачем ему от него требовать, чтобы три года был стаж, и еще с высшим образованием.

Говорили и о тунеядстве.

Александр Лукашенко:

Это только первый шаг. Я и так непопулярных решений накануне выборов принял массу. Я исходил из того, что все-таки я должен быть не политиком уже, а государственным деятелем. Чем отличается политик от государственного деятеля, вы знаете. Чистый политик – это больше популизма и прочее. А государственный деятель уже на перспективу смотрит. Поэтому мне тоже говорили, чтобы после выборов. Я сказал: «Нет. Время настало».

В зале те, кто работает с утра до вечера и исправно платит в казну. Декрет нашел абсолютную поддержку.

Фермер:

Вы говорили, что непопулярные решения. Так, знаете, от этих непопулярных решений ваша популярность растет. Да, потому что этих бездельников процентов 10. А работают на них все остальные.

А вот разговор зашел и о нашумевшей дебюрократизации. Личный пример одного из фермеров. Со спорным вопросом обратился в органы правосудия. И писал, и приезжал, но не достучался. На личный прием так и не попал.

Александр Лукашенко:

Очень жестко к этому относимся. Вы знаете мое к этому отношение. Хватает тут деятелей. Поэтому то, что вы сказали, для меня несколько удивительно. Вот если бы к губернатору вы пришли, он не отреагировал – это беда для него. Если такие факты есть, вы не стесняйтесь об этом говорить. Я понимаю, что и нам надо где-то чаще встречаться с людьми, которые как люди гражданские будут поднимать вопросы. Они поднимут важные вопросы. Почему? Потому что они своими руками работают и разгильдяев защищать не будут, но поднимут важные вопросы.

И, пожалуй, самый волнующий вопрос – частная собственность на землю.

Александр Лукашенко:

Никто ни у кого, даже если меня не будет, землю уже не отберет. Этот процесс приобрел необратимый характер.

Фермерству быть! Но когда станет человек на земле собственником по-настоящему своей земли, зависит от нашего общества. Я постараюсь сделать максимум для того, чтобы люди спокойно восприняли то, что у нас земля будет в частной собственности.

Вопрос в том: когда и как это сделать? Вот эта большая проблема. Это надо почувствовать.

Если хотите, на кончиках пальцев все. И я чувствую, что время подходит, поэтому я сразу вам сказал: я советуюсь с вами. Но оно еще не наступило, с моей точки зрения. И вижу по вам, что да… Поспешим – обязательно насмешим! Вот здесь ни в коем случае нельзя поспешить.

Фермерство в Беларуси уверенно набирает популярность. Сейчас в стране 2,5 тысячи частных хозяйств.

Александр Лукашенко:

Вы помните, в каком состоянии мы были в свое время. И вопрос не в том, что у нас денег не хватало, что есть было нечего. Накормить, как оказалось, народ можно, и приличное количество продукции продать. Мы сегодня стремимся к семи миллиардам долларов годовых продаж на экспорт, только на экспорт. Мы обеспечили свою продовольственную безопасность. Тогда стоял остро вопрос, что делать, как быть. Много было предложений, много рецептов, в том числе и одно из предложений тогда – раздать земли. Поделить на куски, раздать или еще как-то. Вы знаете мое решение, я категорически от этого отказался. И бывая сегодня у успешных фермеров (я был сегодня у успешных фермеров), у людей, с которыми я работал, жизнь меня столкнула в самом начале, которых я хорошо знаю, и, зная фермерское наше движение, я все-таки, сегодня отвечая на этот вопрос, правильно ли мы сделали тогда, абсолютно убежден, что мы сделали правильно. Раздай мы тогда землю, правда, неизвестно кому надо было отдавать. Я себе четко представлял: чтобы быть фермером, надо быть очень сильным руководителем и даже, может, сильнее, чем были наши руководители колхозов и совхозов. Потому что бросить фермера в рыночную экономику без опыта, без знаний, без навыков, а ему надо и обрабатывать землю, и заниматься какой-то бухгалтерией, и деньги уметь считать, а, самое главное, продавать, мы бы имели плачевные последствия.

Формы собственности могут быть разные, но подход ко всем один, ведь работают и те, и другие на процветания государства.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Страна всячески поддерживает развитие крестьянско-фермерских хозяйств: бюджетными ссудами, льготными кредитами, во все программы, принимаемые в нашей стране, у фермерских хозяйств свободный доступ.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Самое главное, что я сегодня увидел на этом диалоге, в этом разговоре с фермерами, то, что это хозяева на своей земле. И они сегодня уже рассматривают то, что передать своим детям и внукам то дело, которым они занимаются.

Каравай от шкловских фермеров президенту вручает Александр Юрьевич. Его обещания крайне убедительны.

Александр Коновалов, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Новый быт»:

Хочу с уверенностью сказать, что мы еще не один десяток лет не один такой каравай вложим в нашу копилку.

Хлеб всему голова. Глава государства это знает как никто другой.

А это глава семьи и он же глава семейного хозяйства с 20-летним стажем.

Александр Власик, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Власик»:

Начинать было очень трудно. Пришлось брать на общих основаниях кредит, покупал бэушный тракторчик. И вот так, трудно, еле выкарабкался. Но потом постепенно уже началось по лизингу: один трактор по лизингу, на второй год второй трактор.

Такими воспоминаниями молодой фермер уже не поделится. Алексей Немцев начал похожий семейный бизнес. Стартовал всего пару лет назад. Но уже говорит о самоокупаемости и подсчитывает рентабельность.

Алексей Немцев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Славянские овощи»:

В этом закрытом грунте явно больше 100.

Ставку сделали на овощи: баклажаны, капуста, лук кабачки. Чем раньше урожай, тем больше прибыль.

И импортозамещение, и экспорт. Вот такое частное решение стратегических задач в благодарность за хорошие условия.

Алексей Немцев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Славянские овощи»:

Благодарность президенту Республики Беларусь в том, что он не бросает наше сельское хозяйство, а помогает. Где-то выделяет топливо, где-то минеральные удобрения. В прошлом году была программа «Лизинг для фермерских хозяйств». Мы приобрели новый трактор.

У власти сейчас простит не денег. Еще немного земли, если есть свободная и не приносящая доход. Молодой фермер уже готов расширяться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Немцев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Славянские овощи»:

Мы белорусы, мы должны свою землю любить и распоряжаться ей по-хозяйски.