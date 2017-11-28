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Александр Лукашенко встретится с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом

28 ноября 2017 07:32
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Новости Беларуси. Тема белорусско-венесуэльского сотрудничества 28 ноября будет обсуждаться во Дворце Независимости. Переговоры с вице-президентом этой страны Рикардо Менендесом проведет глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За относительно короткий исторический срок страны создали надежную политическую и экономическую базу взаимодействия, однако в последние годы из-за сложной ситуации в мире темпы реализации совместных проектов снизились. Во время визита в Беларусь в октябре этого года президента Венесуэлы Николаса Мадуро главы государств договорились о намерении в ближайшие годы значительно нарастить сотрудничество по всем направлениям.

# Беларусь-Венесуэла # Александр Лукашенко

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