Александр Лукашенко проведет официальные переговоры с Нурсултаном Назарбаевым 29 ноября

Новости Беларуси. Официальный Минск готовится к визиту президента Казахстана. 29 ноября переговоры с Нурсултаном Назарбаевым проведет глава белорусского государства Александр Лукашенко. Встречи во Дворце Независимости запланированы в узком и расширенном составах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск и Астана – партнеры стратегические. И именно лидеры двух государств играют ключевую роль в укреплении двусторонних связей.

К обсуждению запланирован широкий спектр вопросов сотрудничества. В повестке дня тематика расширения торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, развития промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры и многие другие перспективные направления. Ожидается, что главы государств также примут участие в работе белорусско-казахстанского бизнес-форума. Официальный визит казахстанского лидера запланирован на 29 и 30 ноября. Символично, что он пройдет в год 25-летия с момента установления дипотношений между нашими государствами.