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Беларусь направила приглашения на выборы наблюдателям из БДИПЧ ОБСЕ и Исполкома СНГ

09 июня 2016 10:32
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Новости Беларуси. 9 июня в МИДе сообщили, что Беларусь направила приглашения в адрес БДИПЧ ОБСЕ, а также Исполнительный комитет СНГ принять участие в международном наблюдении за выборами в белорусский Парламент.

Основной день голосования по выборам депутатов в Палату представителей намечен на 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.          

Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что Беларусь будет проводить выборы в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами.

# Выборы в Беларуси

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