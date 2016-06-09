Беларусь направила приглашения на выборы наблюдателям из БДИПЧ ОБСЕ и Исполкома СНГ

Новости Беларуси. 9 июня в МИДе сообщили, что Беларусь направила приглашения в адрес БДИПЧ ОБСЕ, а также Исполнительный комитет СНГ принять участие в международном наблюдении за выборами в белорусский Парламент.

Основной день голосования по выборам депутатов в Палату представителей намечен на 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что Беларусь будет проводить выборы в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами.