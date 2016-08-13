Александр Лукашенко поддержит турецкие инвестиции в Волковысский завод строительно-отделочных машин

В Гродненском регионе есть, что показать, и к приезду Президента подготовили сразу несколько успешных предприятий. Но Александр Лукашенко отказался от запланированного маршрута и посетил две молочно-товарные фермы и убыточный завод кровельных и строительно-отделочных машин в Волковыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бетономешалки, компрессоры… В 80-е годы всевозможное оборудование для работы штукатуров и кровельщиков из этих цехов поставляли на стройки по всему Советскому союзу.
Валентин Иванович за шлифовальным станком здесь уже 30 лет. Вспоминает: производство, бывало, не останавливали круглосуточно. Но пришла перестройка, и строить в таких объемах перестали, спрос упал. Некогда гигантское предприятие, насчитывавшее 2,5 тысячи рабочих, сократилось всего до 90.
Валентин Шапель, шлифовщик:
Такой завод надо сохранять. Но всё равно нужна помощь государства.
Вывести предприятие из сложной экономической ситуации оказалось непросто. За прошлый год объемы подросли, часть продукции покупает Россия и Украина. Но этого недостаточно для эффективного использования площадей.
Под одной крышей – 27 тысяч квадратных метров.
Даже отапливать территорию размером в 2,5 футбольных поля для предприятия слишком накладно. А сейчас задействована всего треть цехов. На то, что такая производственная площадка простаивает, с порога обращает внимание Президент.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Восстановите завод – построите новую контору, это не дорого. Такие площади! Неужели нельзя занять чем-то?
Между тем, ключик к успеху здесь уже подыскал турецкий инвестор. На территории предприятия бизнесмен арендовал часть площади и успел поставить линию по производству комплектующих для радиаторов.
Ранее такие детали завозились из-за рубежа. В планах – освоить ещё 2 вида продукции и выйти с ней на европейский рынок. Для этого инвестор рассчитывал приобрести весь завод в собственность. Ведь на последнем этапе сюда планируется перевезти производство из Турции
и создать 300 рабочих мест для белорусских специалистов.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Вот у нас проблемное, будем считать, предприятие. Вы готовы по этому забору всё, что внутри забора, забрать и навести идеальный порядок?
Мюджахит Ингенч, владелец компании «Суперрад Метал» (Турция):
Мы хотим купить весь завод.
Александр Лукашенко:
Всю площадку?
Мюджахит Ингенч:
Всю площадку. Мы сделаем ремонт.
Александр Лукашенко идею поддержал. Гарантировал инвестору поддержку и пятилетнюю рассрочку. Условие: через 2 года здесь должно появиться высокотехнологичное производство, а с конвейера сойти первая турецко-белорусская продукция под знаком «Made in Belarus».
Александр Лукашенко:
Через два года я приезжаю к вам в августе сюда. У нас здесь идеальный порядок вокруг, завод полностью отремонтирован, восстановлен, и вы поэтапно продолжаете осваивать здесь эти основные фонды. Так я понял?
Мюджахит Ингенч:
Так.
Александр Лукашенко:
Я вам предоставляю рассрочку платежа по стоимости этого завода. Всё, что будет у вас, я на пять лет вам даю отсрочку. За пять лет вы выходите на нормальную мощность, оптимальную мощность этого завода. Это самое главное.
Раз у вас нет проблем с рынком, вы не пожалеете, что пришли.
Мы вас будем поддерживать как своё, родное предприятие. В этом вы можете не сомневаться, все вас будут поддерживать: председатель горсполкома, облисполкома и я лично. Если вам что-то надо, вы губернатору скажите.
Мюджахит Ингенч:
Я очень рад, что Президент Беларуси разрешил нам купить эту фабрику. Мы уверены, что справимся в оговоренные сроки. Сделаем отличный ремонт, и большую часть продукции будем отправлять на экспорт в Данию, Польшу, Германию и другие страны. Уверен, мы будем иметь успех.
Далеко не одно предприятие, но и это не все. Район ещё и сельскохозяйственный.
Молочно-товарный комплекс «Яново» открыли в 2013.
988 голов дойного стада, но количество постоянно увеличивается. Причём еженедельно. Строился по указу Президента. И сегодня удой составляет 15,5 литров в сутки с одной коровы. Показатель выше, чем в среднем по стране. Тем временем директор охотно рассказывает о планах на ближайшие годы.
Александр Жилинский, директор ОАО «Хатьковцы»:
Ферма еще не заполнена, ещё не хватает порядка 150 голов. Мы планируем их заполнить где-то во втором квартале 2017 года полностью. Ну и останется тогда работать более углублено над тем, чтобы развивать молочную продуктивность, чтобы доить с одной коровы 18-18,5 литров.
Такой комплекс во многом показательный, говорят в районе. Убедиться в этом смог и глава государства.
Мясомолочное направление Волковысского района понятно. Как-никак, именно здесь находится один из крупнейших мясокомбинатов Беларуси. Кроме того, выращивают зерно (в структуре товарной продукции оно занимает 16%) и сахарную свёклу.
В районе более 75 тысяч гектаров земель.
Хозяйство «Хатьковцы» – не исключение. Собирают здесь и урожай. «Золотой запас» в рекордные сроки, да ещё рекордный по цифрам, – задача номер один. Вся необходимая техника в помощь аграриям на жатве в районе есть. Кстати, более 500 единиц техники по всей Гродненской области подготовили и предприятия. А это залог проведения уборочной в оптимальные сроки.
Александр Лукашенко:
То есть в этом году ты так чувствуешь, что проблем у тебя не будет.
Александр Жилинский:
Проблем не будет никаких. В этом году, слава богу, погода. Кукуруза хорошая будет.
Александр Лукашенко:
Полуторагодичный будет запас?
Александр Жилинский:
Будет. И в 2014 году была кукуруза, в прошлом году помогла.
Тем не менее, в любом процессе важна технология. Будь то выращивание хорошего урожая зерновых или увеличение удоев.
Хозяйство «Хатьковцы» – большое. Это два молочно-товарных комплекса. К примеру, этот построен был уже давно. Соответствовать современным стандартам здесь стремятся. В подтверждение – модернизация оборудования. Поменяли в прошлом году: новая дойка, аппараты для парного доения.
Теперь классом экстра на ферме «Рупейки» никого не удивишь. Здесь признаются: по сравнению с 2015 годом – плюсуют. Вот только, несмотря ни на что, проблемные вопросы остаются.
Наталья Осовик, помощник бригадира молочно-товарной фермы «Рупейки» ОАО «Хатьковцы»:
Ферма старая, некоторые здания нужно реконструировать, переделывать, подводить там что-то, менять. Конечно, есть над чем работать ещё.
Именно такие проблемные предприятия и фермы в центре внимания Президента. Во время рабочих поездок – никаких запланированных маршрутов. Только так можно увидеть цельную картину района.
Александр Лукашенко:
А какая у вас самая большая проблема на ферме?
Наталья Осовик:
Лишь бы больше молока было.
А ведь на этой ферме и удой рекордный: 17 литров в сутки. Такими показателями похвастаться могут немногие. Президент уверен: подобные молочно-товарные комплексы забывать уж точно нельзя.
Александр Лукашенко:
Я боюсь другого: вот мы новые комплексы начинаем создавать, а я по себе знаю, и ты знаешь: новое появилось, и мы забываем про эту фермочку. А на этой фермочке – скот, поэтому надо порядок наводить. И это – наука для тебя, и для тебя – тоже. Ты ответственный. Каждый раз, если уж вы тут побелили, то надо светильник привести в порядок. Вымыть его так, чтобы был порядок.
Это неплохая ферма! Если бы у нас все такие фермы были. Но порядок надо наводить, и если уж мы приняли решение, что нельзя запирать в железобетон скот, не надо и остеклять. Надо придумать аккуратненькую шторку, чтобы свободно было. Это надо везде сделать.
Будет ли производство и дальше рентабельным, покажет время. Тем не менее, ставку нужно делать и на людей. Грамотных и знающих свое дело специалистов.