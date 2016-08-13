Александр Лукашенко поддержит турецкие инвестиции в Волковысский завод строительно-отделочных машин

В Гродненском регионе есть, что показать, и к приезду Президента подготовили сразу несколько успешных предприятий. Но Александр Лукашенко отказался от запланированного маршрута и посетил две молочно-товарные фермы и убыточный завод кровельных и строительно-отделочных машин в Волковыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бетономешалки, компрессоры… ­В 80-е годы всевозмож­ное оборудование для работы штука­туров и кровельщиков ­из этих цехов поставл­яли на стройки по все­му Советскому союзу. ­

Валентин Иванович за ­шлифовальным станком ­здесь уже 30 лет. Всп­оминает: производство,­ бывало, не останавлив­али круглосуточно. Но­ пришла перестройка, и­ строить в таких объе­мах перестали, спрос ­упал. Некогда гигантс­кое предприятие, насч­итывавшее 2,5 тысячи ­рабочих, сократилось ­всего до 90.

Валентин Шапель­, шлифовщик:

Такой завод надо сохранять. Но всё равно нужна помощь государства.

Вывести предприя­тие из сложной эконом­ической ситуации оказ­алось непросто. За пр­ошлый год объемы подр­осли, часть продукции­ покупает Россия и Ук­раина. Но этого недос­таточно для эффективн­ого использования пло­щадей.

Под одной крыш­ей – 27 тысяч квадратны­х метров.

Даже отапли­вать территорию разме­ром в 2,5­ футбольных поля для ­предприятия слишком н­акладно. А сейчас зад­ействована всего треть цехов. На то, что т­акая производственная­ площадка простаивает­, с порога обращает вн­имание Президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Восстановите завод – построите новую контору, это не дорого. Такие площади! Неужели нельзя занять чем-то?

Между тем, ключи­к к успеху здесь уже ­подыскал турецкий инв­естор. На территории ­предприятия бизнесмен­ арендовал часть площ­ади и успел поставить­ линию по производств­у комплектующих для р­адиаторов.

Ранее таки­е детали завозились и­з-за рубежа. В планах­ – освоить ещё 2 вида продукции и выйти с не­й на европейский рыно­к. Для этого инвестор­ рассчитывал приобрес­ти весь завод в собст­венность. Ведь на пос­леднем этапе сюда планируется перевезти пр­оизводство из Турции

­и создать 300 рабочих­ мест для белорусских­ специалистов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вот у нас проблемное, будем считать, предприятие. Вы готовы по этому забору всё, что внутри забора, забрать и навести идеальный порядок?

Мюджахит Ингенч, владелец компании «Суперрад Метал» (Турция):

Мы хотим купить весь завод.

Александр Лукашенко:

Всю площадку?

Мюджахит Ингенч:

Всю площадку. Мы сделаем ремонт.

Александр Лукаше­нко идею поддержал. Г­арантировал инвестору­ поддержку и пятилетн­юю рассрочку. Условие­: через 2 года здесь­ должно появиться высокотехнологичное прои­зводство, а с конвейе­ра сойти первая туре­цко-белорусская проду­кция под знаком «Made in Belarus».

Александр Лукашенко:

Через два года я приезжаю к вам в августе сюда. У нас здесь идеальный порядок вокруг, завод полностью отремонтирован, восстановлен, и вы поэтапно продолжаете осваивать здесь эти основные фонды. Так я понял?

Мюджахит Ингенч:

Так.

Александр Лукашенко:

Я вам предоставляю рассрочку платежа по стоимости этого завода. Всё, что будет у вас, я на пять лет вам даю отсрочку. За пять лет вы выходите на нормальную мощность, оптимальную мощность этого завода. Это самое главное.

Раз у вас нет проблем с рынком, вы не пожалеете, что пришли.

Мы вас будем поддерживать как своё, родное предприятие. В этом вы можете не сомневаться, все вас будут поддерживать: председатель горсполкома, облисполкома и я лично. Если вам что-то надо, вы губернатору скажите.

Мюджахит Ингенч:

Я очень рад, что Президент Беларуси разрешил нам купить эту фабрику. Мы уверены, что справимся в оговоренные сроки. Сделаем отличный ремонт, и большую часть продукции будем отправлять на экспорт в Данию, Польшу, Германию и другие страны. Уверен, мы будем иметь успех.

Далеко не одно предприятие, но и это не все. Район ещё и сельскохозяйственный.

Молочно-товарный комплекс «Яново» открыли в 2013.

988 голов дойного стада, но количество постоянно увеличивается. Причём еженедельно. Строился по указу Президента. И сегодня удой составляет 15,5 литров в сутки с одной коровы. Показатель выше, чем в среднем по стране. Тем временем директор охотно рассказывает о планах на ближайшие годы.

Александр Жилинский, директор ОАО «Хатьковцы»:

Ферма еще не заполнена, ещё не хватает порядка 150 голов. Мы планируем их заполнить где-то во втором квартале 2017 года полностью. Ну и останется тогда работать более углублено над тем, чтобы развивать молочную продуктивность, чтобы доить с одной коровы 18-18,5 литров.

Такой комплекс во многом показательный, говорят в районе. Убедиться в этом смог и глава государства.

Мясомолочное направление Волковысского района понятно. Как-никак, именно здесь находится один из крупнейших мясокомбинатов Беларуси. Кроме того, выращивают зерно (в структуре товарной продукции оно занимает 16%) и сахарную свёклу.

В районе более 75 тысяч гектаров земель.

Хозяйство «Хатьковцы» ­– не исключение. Собирают здесь и урожай. «Золотой запас» в рекордные сроки, да ещё рекордный по цифрам, – задача номер один. Вся необходимая техника в помощь аграриям на жатве в районе есть. Кстати, более 500 единиц техники по всей Гродненской области подготовили и предприятия. А это залог проведения уборочной в оптимальные сроки.

Александр Лукашенко:

То есть в этом году ты так чувствуешь, что проблем у тебя не будет.

Александр Жилинский:

Проблем не будет никаких. В этом году, слава богу, погода. Кукуруза хорошая будет.

Александр Лукашенко:

Полуторагодичный будет запас?

Александр Жилинский:

Будет. И в 2014 году была кукуруза, в прошлом году помогла.

Тем не менее, в любом процессе важна технология. Будь то выращивание хорошего урожая зерновых или увеличение удоев.

Хозяйство «Хатьковцы» – большое. Это два молочно-товарных комплекса. К примеру, этот построен был уже давно. Соответствовать современным стандартам здесь стремятся. В подтверждение – модернизация оборудования. Поменяли в прошлом году: новая дойка, аппараты для парного доения.

Теперь классом экстра на ферме «Рупейки» никого не удивишь. Здесь признаются: по сравнению с 2015 годом – плюсуют. Вот только, несмотря ни на что, проблемные вопросы остаются.

Наталья Осовик, помощник бригадира молочно-товарной фермы «Рупейки» ОАО «Хатьковцы»:

Ферма старая, некоторые здания нужно реконструировать, переделывать, подводить там что-то, менять. Конечно, есть над чем работать ещё.

Именно такие проблемные предприятия и фермы в центре внимания Президента. Во время рабочих поездок – никаких запланированных маршрутов. Только так можно увидеть цельную картину района.

Александр Лукашенко:

А какая у вас самая большая проблема на ферме?

Наталья Осовик:

Лишь бы больше молока было.

А ведь на этой ферме и удой рекордный: 17 литров в сутки. Такими показателями похвастаться могут немногие. Президент уверен: подобные молочно-товарные комплексы забывать уж точно нельзя.

Александр Лукашенко:

Я боюсь другого: вот мы новые комплексы начинаем создавать, а я по себе знаю, и ты знаешь: новое появилось, и мы забываем про эту фермочку. А на этой фермочке – скот, поэтому надо порядок наводить. И это – наука для тебя, и для тебя – тоже. Ты ответственный. Каждый раз, если уж вы тут побелили, то надо светильник привести в порядок. Вымыть его так, чтобы был порядок.

Это неплохая ферма! Если бы у нас все такие фермы были. Но порядок надо наводить, и если уж мы приняли решение, что нельзя запирать в железобетон скот, не надо и остеклять. Надо придумать аккуратненькую шторку, чтобы свободно было. Это надо везде сделать.

Будет ли производство и дальше рентабельным, покажет время. Тем не менее, ставку нужно делать и на людей. Грамотных и знающих свое дело специалистов.