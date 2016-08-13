Президент Беларуси о развитии Гродненской области: «Пусть засучивают рукава и начинают действовать!»

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует принятия действенных мер для более эффективного развития Гродненской области. Посещая 13 августа Волковысский район с рабочей поездкой, глава государства провел совещание о социально-экономическом развитии региона.

Долгие годы по многим направлениям Гродненская область была флагманом.

Однако по итогам первого полугодия 2016 экономика сдала в темпах. Не выполнены пять из восьми показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня беспокоит, что в таком сильном регионе, как Гродненщина, по итогам первого полугодия не выполнены пять из восьми ключевых показателей эффективности работы. Если в данных моих помощников что-то не так, вы, пожалуйста, подскажите, где я не прав. Ниже прошлого года сработала экономика в целом. Темп роста валово-регионального продукта составил 97,5% при задании на первое полугодие почти в 101%. Производительность труда так же ниже прошлогоднего уровня. Наихудшие результаты среди областей Республики у Гродненщины по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Недостатками, серьёзными притом, является снижение объёмов подрядных работ на четверть, ввод в эксплуатацию жилья – 37% от годового задания, спад реальной заработной платы, рост количества убыточных организаций и внешней дебиторской задолженности. Ряд других негативных явлений, о которых здесь руководство доложит.

Поэтому у нас сегодня должен состояться принципиальный разговор, во-первых, о причинах допущенного отставания и невыполнения ряда поручений Президента. Во-вторых, о конкретных мерах по устранению недостатков в работе и решения имеющихся в регионе проблем.

На протяжении трёх часов длился обстоятельный и детальный разговор о недоработках и проблемах, которые существуют в области. Своё видение ситуации изложили как руководители ведомств и районов, так и некоторых предприятий, где имеются определенные вопросы с выполнением прогнозных показателей.

Президент резюмировал: Гродненской области недостаёт мобилизации.

И начинать работать, засучив рукава, надо, прежде всего, местной вертикали.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

40 или 30 лет назад в Гродненской области, Гродненском районе, учился технологии и видел, как люди работали. Так и сейчас мне надо учиться у вас, и всей стране. Но пока я вот этого не вижу, чтобы мы все к вам ехали учиться. Да, вы где-то топчетесь, в каком-то там Мостовском, Щучинском или Гродненском, в основном, районах. Там всё хорошо, идеально. Так там всегда было идеально. Мужики, мы с вами на земле родились. И мы знаем, что не хватает для нормальной работы в стране, особенно в Гродненском регионе. Поэтому пусть засучивают рукава и начинают действовать, заставляя людей работать как следует. Вот чего нам не хватает!

Отсюда и себестоимость, отсюда техника, и пятое, и двадцать пятое. Возьмитесь за дело!

В ходе рабочей поездки глава государства отказался от запланированного программой маршрута. Александр Лукашенко посетил две молочно-товарные фермы и убыточный завод кровельных и строительно-отделочных машин в Волковыске.