Парламентская делегация Финляндии посетит Беларусь 29 августа – 1 сентября

Новости Беларуси. Беларусь и североевропейский регион намерены развивать сотрудничество. Парламентскую делегацию Финляндии ожидают сегодня, 29 августа, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возглавит ее председатель группы дружбы с Беларусью, член фракции Национальной коалиционной партии Вилле Рюдман. В программе визита – ряд встреч в парламенте. Также финская делегация настроена на переговоры с представителями Министерства природы нашей страны, а также Парка высоких технологий.