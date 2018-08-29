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Парламентская делегация Финляндии посетит Беларусь 29 августа – 1 сентября

29 августа 2018 06:06
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Новости Беларуси. Беларусь и североевропейский регион намерены развивать сотрудничество. Парламентскую делегацию Финляндии ожидают сегодня, 29 августа, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возглавит ее председатель группы дружбы с Беларусью, член фракции Национальной коалиционной партии Вилле Рюдман. В программе визита – ряд встреч в парламенте. Также финская делегация настроена на переговоры с представителями Министерства природы нашей страны, а также Парка высоких технологий.

Парламентская делегация Финляндии посетит Беларусь 29 августа – 1 сентября-1

# Беларусь-Финляндия # Фотофакт

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