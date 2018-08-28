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Губернатор Астраханской области возложил цветы к монументу на площади Победы в Минске

28 августа 2018 08:24
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Новости Беларуси. Углубление сотрудничества на региональном уровне. Сегодня, 28 августа, в Минск прибыл губернатор Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серию деловых встреч предваряла памятная церемония.

Губернатор Астраханской области возложил цветы к монументу на площади Победы в Минске-1

Губернатор Астраханской области возложил цветы к монументу на площади Победы в Минске-3

Утром российская делегация возложила цветы и венки к монументу на площади Победы.

Губернатор Астраханской области возложил цветы к монументу на площади Победы в Минске-6

После церемонии на площади Победы делегацию ждет насыщенная переговорная программа: встречи в правительстве и парламенте, посещение ряда предприятий. Будет обсуждаться сотрудничество по таким направлениям, как сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение и туризм.

Общие интересы уже накануне искали астраханские и белорусские бизнесмены. В торгово-промышленной палате обсуждались новые возможности взаимодействия в пищевой отрасли и строительной сфере.

Губернатор Астраханской области возложил цветы к монументу на площади Победы в Минске-9

# Беларусь-Россия # Фотофакт

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