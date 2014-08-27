Александр Лукашенко поблагодарил Нурсултана Назарбаева за нынешний визит

Новости Беларуси. Минск остается площадкой крупных переговоров. После встречи в рамках саммита 27 августа Глава белорусского государства и Президент Казахстана продолжили общение в неформальной обстановке. Нурсултан Назарбаев остался в Беларуси на сутки. Встреча давних друзей состоялась в государственной резиденции в Заславле. Позже Александр Лукашенко, провожая казахстанского лидера в аэропорту, поблагодарил Нурсултана Назарбаева за нынешний визит, а также внимание и неизменно теплое отношение к нашей стране и белорусскому народу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вам очень благодарен за этот визит. Вы настоящий друг. Переночевали у нас, посмотрели сегодня страну, побыли у меня дома. Я очень ценю ваше внимание к белорусскому народу, к нам и ко мне лично, к моим детям. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся.

Борт казахстанского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск в обед. К трапу самолета Александр Лукашенко лично проводил Нурсултана Назарбаева. К слову, после прошедшего саммита Президент Казахстана последним из высоких гостей покинул Беларусь, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.