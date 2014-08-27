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Ситуация в Украине 27 августа

27 августа 2014 08:08
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Новости Украины. Юго-восток Украины по-прежнему под обстрелом артиллерии украинских силовиков. Особенно мощной атаке подвергся город Харцизск. Разрушены несколько жилых домов и бомбоубежище.

Массированному обстрелу подвергся и Донецк. А в Кировском районе ранены десятки человек. На частных домах и многоэтажках следы бомбежек.  Многие города юго-востока Украины теперь похожи друг на друга как близнецы: здания разрушены, асфальт вспахан снарядами.

В Луганске продолжают раздавать гуманитарную помощь. Продукты уже отвезли в детские сады, школы, больницы. Пожилым людям и раненым, которые не могут сами прийти за помощью, добровольцы доставляют её на дом, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

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