Ситуация в Украине 27 августа

Новости Украины. Юго-восток Украины по-прежнему под обстрелом артиллерии украинских силовиков. Особенно мощной атаке подвергся город Харцизск. Разрушены несколько жилых домов и бомбоубежище.

Массированному обстрелу подвергся и Донецк. А в Кировском районе ранены десятки человек. На частных домах и многоэтажках следы бомбежек. Многие города юго-востока Украины теперь похожи друг на друга как близнецы: здания разрушены, асфальт вспахан снарядами.

В Луганске продолжают раздавать гуманитарную помощь. Продукты уже отвезли в детские сады, школы, больницы. Пожилым людям и раненым, которые не могут сами прийти за помощью, добровольцы доставляют её на дом, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.