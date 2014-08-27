Саммит в Минске 26 августа. Президенты и представители ЕС покидают Минск

Новости Беларуси. 26 августа Минск начали покидать высокие гости. Президент Украины Петр Порошенко не только первым прилетел на встречу, но и первым улетел обратно. Его борт номер один отправился в Киев еще в час ночи. Уже спустя полчаса в небо поднялся и самолет российского лидера — Владимира Путина. А вот европейские политики провели эту ночь в белорусской столице.

Утром 27 августа Минск покинул еврокомиссар по энергетик Гюнтер Эттингер, следом за ним отправилась и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Покинул Минск и комиссар ЕС по торговле Карель де Гюхт, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.