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Саммит в Минске 26 августа. Президенты и представители ЕС покидают Минск

27 августа 2014 11:23
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Новости Беларуси. 26 августа Минск начали покидать высокие гости. Президент Украины Петр Порошенко не только первым прилетел на встречу, но и первым улетел обратно. Его борт номер один отправился в Киев еще в час ночи. Уже спустя полчаса в небо поднялся и самолет российского лидера — Владимира Путина. А вот европейские политики провели эту ночь в белорусской столице.

Утром 27 августа Минск покинул еврокомиссар по энергетик Гюнтер Эттингер, следом за ним отправилась и представитель ЕС  по иностранным делам и  политике безопасности Кэтрин Эштон. Покинул Минск и комиссар ЕС по торговле Карель де Гюхт, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Саммит в Минске 26 августа 2014 года

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