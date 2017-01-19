Александр Лукашенко: передача земли должна приносить государству экономическую выгоду

Новости Беларуси. Как упростить процедуры предоставления земельных участков? И не появятся ли лазейки для махинаций с землей?

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

В проекте указа предусмотрены механизмы, направленные на защиту прав землепользователей.

Как привлечь добросовестного инвестора? И чем заинтересовать частника?

Земля – наше национальное достояние и важный ресурс. Из года в год земли больше не становится, и ценность ее, безусловно, возрастает.

Поэтому относиться к ней надо бережно, а главное – по-хозяйски.

Это Александр Лукашенко подчеркивал не раз. И во время посещения регионов, и в ходе обсуждения проектов указов. В Беларуси были периоды, когда земельное законодательство жестко контролировались, потом губернаторам была дана возможность принимать решения на местах.

Правда, от такой практики отказались. Себя не оправдала.

Хорошего хозяина найти можно. Правда, для этого сначала надо исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это наиважнейший вопрос, которому я как Президент уделяю очень серьезное внимание. В нашей истории были всякие моменты: было очень жесткое регулирование подобных вопросов предоставления земельных участков, потом, наверно, как сегодня, правительство и губернаторы увидели, что много бюрократии, волокиты, сроки инвестиционные нарушаются.

Просто инвесторы не хотят идти к нам, потому что мы так серьезно регулируем земельное законодательство и выделение на практике участков земли.

Я предоставил возможность на местах губернаторам решать эти вопросы. К чему мы пришли – вы знаете. Отдачи – ноль. Под Минском самая плодородная земля была отдана непонятно кому. И таких примеров можно привести уйму.

Поэтому я вынужден был снова отказаться от практики предоставления земельных участков губернаторами и вернуть это право Президенту.

Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду. При этом нужно исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию.

Концептуально существующие подходы изменять никто не планирует, – заверяют разработчики. Ставка на усовершенствование, защиту прав землепользователей и усиление ответственности за принимаемые решения по земельным вопросам.

Андрей Гаев:

В случае изъятия земельного участка сроки возмещения убытков землепользователю должны быть четко очерчены, и все убытки возмещены до принятия исполкомом решений до принятия исполкомом решений о изъятий предоставления земельного участка. Упрощается процедура предоставления земельных участков, определяются две процедуры отвода установления на местности границ в одну, что сократит сроки предоставления земель.

А еще внедряются современные технологии. Все для того, чтобы земельные участки стали привлекательными. И для инвесторов, и для частных лиц.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Вот уже который год, одна из самых популярных областей – Минская. Далее идут северный регион, Брестская область и Могилевщина.

Одна из возможных причин – не такая высокая стоимость земли, как в самых «дорогих» районах.

Кстати о последних, уже не один год лидирует в этом ценовом топе Гомельщина и Гродненская область.

Впрочем, секрет здесь прост. На среднюю цену влияло то, что в столичной области большинство участков продавались в поселках. В регионах ситуация другая. Купить землю здесь могли прямо в областных центрах или других крупных городах. Впрочем, в вопросах землепользования выбор региона и места, как зачастую оказывается, одна из самых простых задач. Нередко белорусы хотят изменить целевое назначение земли. Такие обращения поступают, к примеру, в Брестский облисполком.

Виктор Зданович, заместитель начальника землеустроительной службы Брестского областного исполнительного комитета:

В 2016 году граждане обратились. Молодая семья нуждается в улучшении жилищных условий. Но поскольку законодательством запрещено, облисполком вышел на главу государства с просьбой, чтобы глава государства разрешил вот именно этот вопрос.

Вопрос был изучен Президентом страны и решён положительно.

Граждане получили сейчас участок, оформили документы и будут строить жилой дом.

Предложенный указ изменений в этой сфере не предусматривает. Как и прежде возможным это будет только при острой и объективной необходимости и после ходатайства облисполкомов главе государства. Ведь в данной ситуации никак нельзя допустить возникновение так называемого «теневого» рынка земельных участков. Да и к крупным инвесторам относиться нужно с особой внимательностью.

Некоторые из них не всегда относятся добросовестно к земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я насколько мог просмотрел этот документ изменения целевого назначения. Вы чем вчера думали, когда предлагали для каких-то целей эти земельные участки? Выдали для строительства производства, а завтра надо на куски порезать и раздать для строительства особняков? Так думайте заранее, что мы там будем строить, в

настоящее время стоит вопрос о вовлечении в хозоборот земельных участков, занятых инвесторами, не использующими или не исполняющими свои обязательства,

которые они на себя взяли, особенно в Минской области. Необходимо навести порядок с такими инвесторами. С начала 2017 года действует новый Лесной кодекс, изменивший подходы к организации лесного хозяйства, нужно доложить, как учтены в проекте указа положения этого документа. Кроме того, какие меры приняты по вырубке деревьев, растущих вблизи линий электропередач, не повторится ли прошлогодняя ситуация, когда в результате лесоповала без электричества остались многие населённые пункты или не произойдёт в связи с этим вырубка повальная, где попало этих лесов и деревьев.

Взять, к примеру, гомельскую историю. Еще несколько лет назад на этом месте был оживленный рынок.

Сегодня пропадает ценная земля.

В итоге вместо долгожданного торгового центра – пустырь. А ведь инвестор нашёлся ещё в конце 2013. Но что-то пошло не так. Как результат – лишь перенос сроков сдачи объекта.

Александр Бондарев, первый заместитель главы администрации Советского района Гомеля:

Пока что на сегодняшний момент в связи с поиском инвестора работа приостановлена, но на сегодняшний момент ими разработана проектная документация, пройдена экспертиза этого проекта.

Призрак рынка сегодня витает в этом гомельском районе. А у жителей в глазах безмолвный вопрос: нельзя ли открыть рынок вновь? Или как-то растопить замороженный инвестпроект?

В то же время вопросы возникают и по корректировке проектно-сметной документации. К примеру, это кадры закладки памятной капсулы на месте строительства гостиничного комплекса.

По плану 11-этажная четырехзвездочная гостиница рассчитана почти на две сотни номеров.

А еще здесь разместятся бар, ресторан, 4 конференц-зала, бассейн, SPA-салон, развлекательный центр и даже медицинский центр хирургии. Как раз последний и повлиял на необходимость изменения названия. А в этом проекте и вовсе вместо теннисных кортов построить решили крытый плавательный бассейн. Тем временем теперь граждане и юридические лица, которые хотят улучшить принадлежащие им объекты недвижимости, сделать это смогут намного быстрее. В проекте указа это предусмотрели.

Андрей Гаев:

В проекте указа заложена норма о том, что граждане, юрлица смогут улучшать принадлежащее им недвижимое имущество независимо от утвержденных генеральных планов

Тем временем земельное законодательство совершенствовать надо и дальше.

Такое поручение по итогам совещания дал глава государства.

В самое ближайшее время проект указа будет доработан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.