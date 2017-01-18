Партнеры знают, что мы никогда никого не подводили: развитие белорусского сотрудничества с Суданом и Египтом

Новости Беларуси. Крупные контракты, договоры о поставке белорусской техники и создание сборочных производств на африканском континенте.

17 января завершились официальные визиты Президента Беларуси в Египет и Судан (подробнее здесь).

В Каире и Хартуме лидеры стран определяли стратегию будущих партнерских отношений. Она будет выражена в дорожных картах развития сотрудничества. Также в каждой из столиц прошли переговоры деловых кругов, итогом которых стало подписание десятков соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если одним словом определить страны африканского континента с точки зрения мировых тенденций – это, прежде всего, «потенциал». Свидетельство тому и стремительный рост инвестиционной привлекательности.

В начале 2000-х поток иностранного капитала вырос в 6 раз, с 15 до 87 миллиардов долларов.

И уровень доходности инвестиций там стал самым высоким в мире. Вовремя оценить потенциал, и, что называется, закрепиться на африканском континенте – ход стратегический. Вот почему визит Президента в Египет и Судан с большой делегацией чиновников и бизнесменов многие называют крайне своевременным.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Освоение ресурсов, развитие инфраструктуры и сельское хозяйство. Три позиции, три кита, которые лежат в основе экономического уклада многих стран региона. Они же могут стать прочным фундаментом для сотрудничества с белорусами. Это именно те отрасли, где Беларусь может поделиться опытом, технологиями и специалистами.

Агрокомбинат Держинский рынок Африки уже начал осваивать – были поставки в Сомали и Кению. Но визит в Египет и Судан открыл новые перспективы.

Теперь есть договоренность о создании совместного предприятия по переработке.

Константин Панюков, заместитель генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Это курортные зоны, в частности город Шарм-эль-Шейх, более 200 гостиниц. 90% гостей – это русскоязычные люди, которые привыкли к нашим вкусам, к нашим продуктам. Поэтому я уверен, что та продукцию, которую мы производим, придется по вкусу и займет свою нишу.

Это не единственный совместный проект в сельском хозяйстве. Египтяне, например, заинтересованы в строительстве тепличного комплекса, где по белорусским технологиям круглый год будут выращивать овощи. До конца месяца в Минск прилетит делегация, чтобы проработать этот вопрос более детально.

Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Заинтересовано суданское Министерство сельского хозяйства построить большой, на 100 тысяч тонн, зернохранилищный комплекс. Так же заинтересовались нашим стойловым оборудованием для местных животноводческих комплексов.

Судан – одно из тех государств, где огромное количество крупного рогатого скота – более 100 миллионов голов.

Началась работа и над контрактами по поставке готовой продукции. В рамках бизнес-форумов переговоры провели с 9 компаниями, а еще обучение. Египет и Судан крайне заинтересованы в том, чтобы направлять своих студентов в наши аграрные учебные заведения.

Есть договоренность и о том, чтобы африканские фермеры повышали у нас квалификацию.

Многие из них, как говорится, работают руками, и перейти на новый уровень помогут специальные курсы. Здесь их научат, в том числе работать на белорусской технике. Кстати, о последней. В ближайшее время африканскую пшеницу начнут молотить белорусские комбайны, не исключено что под брендом «Полесье-Нил».

Юрий Рафеев, начальник управления перспективного развития продаж ОАО «Гомсельмаш»:

У нас с египетской стороной подписано соглашение о создании совместного сборочного предприятия. Будем поставлять им наши комбайны, совместно собирать и реализовывать покупателям. В Судане мы нашли хорошего, надежного и ответственного партнера. Сейчас подписали с ними дилерский договор и обсуждаем вопрос поставки первых образцов.

Расширят сотрудничество благодаря поездке в регион и другие наши машиностроители. Беларусь готова участвовать в развития промышленности, да и в других сферах, к которым есть интерес у партнеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь открытая и экспортоориентированная страна. Из того, что мы производим, мы потребляем чуть больше половины. Все остальное мы экспортируем и продаем. Для того, чтобы сегодня торговать в мире, продукция должна быть высокого качества и конкурентная по ценам.

А высокое качество сегодня – это инновации, это наука, без нее конкурентный товар не произвести.

Поэтому для нас весьма важно укреплять отношения доверия и дружбы. Партнеры знают, что мы никогда никого не подводили. Не подведем и вас.

Было о чем поговорить с африканскими коллегами и белорусским ученым. Например, наши специалисты из института технологий металлов договорились о совместной работе над созданием новых высокопрочных сплавов.

Александр Брановицкий, исполняющий обязанности директора Могилевского института технологии металлов:

Думаю, что процесс будет обоюдовыгодным. Поскольку в институте металлургии в Каире, имеются очень хорошие наработки. В рамках этого сотрудничества могут родиться такие технологии, разработки, которые невозможно сделать в одиночку.

Физики, химики, геологи. Наши специалисты нашли с африканцами общие интересы. Белорусы, в частности, будут участвовать в разведке и добыче нефти и газа. По итогам визита отечественной делегации в Египет и Судан договоренностей много. Но главное, что многие из них уже нашли отражение на бумаге, и в кратчайшие сроки перейдут в стадию реализации.