Владимир Зеленский: За годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран, демонстрируя приверженность миру

Владимир Зеленский, президент Украины:

Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому будут способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью 2019 года.