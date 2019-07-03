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Владимир Зеленский: За годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран, демонстрируя приверженность миру

03 июля 2019 17:18
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Новости Беларуси. Поздравление в адрес белорусского народа направил президент Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Владимир Зеленский: За годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран, демонстрируя приверженность миру-1

Он отметил, что за годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран, демонстрируя приверженность миру, региональной стабильности, а также уверенное продвижение национальной экономики.

Владимир Зеленский: За годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран, демонстрируя приверженность миру-4

Владимир Зеленский: За годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран, демонстрируя приверженность миру-6

Владимир Зеленский, президент Украины:
Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому будут способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью 2019 года.

Владимир Зеленский: За годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран, демонстрируя приверженность миру-9

# Беларусь помнит # Фотофакт

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