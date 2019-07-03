Эмомали Рахмон: Подписанный с Беларусью договор о стратегическом партнёрстве позволяет нам смотреть в будущее с большим оптимизмом

Новости Беларуси. Теплое гостеприимство и радушие отмечают в поздравлениях лидеры государств, официальные визиты которых состоялись буквально накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Теплое гостеприимство и радушие отмечают в поздравлениях лидеры государств, официальные визиты которых состоялись буквально накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул плодотворность переговоров.
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:
Подписанный по итогам визита договор о стратегическом партнерстве, безусловно, значительно укрепляет политическую основу дальнейшего расширения и углубления наших многоплановых отношений, и позволяет нам смотреть в их обозримое будущее с большим оптимизмом и добрыми надеждами.