Как бороться с курением: меньше мест для него и новые подходы – проект декрета Президента

Новости Беларуси. Президент Беларуси призывает найти новые подходы в борьбе с курением.

Глава государства заявил это на совещании по вопросам оборота и потребления табака и электронных сигарет.

За прошлый год в Беларуси производство табачных изделий сократилось на 16%. В республике проводится политика, которая направлена на сокращение потребления табака.

Действует ряд нормативно-правовых актов. Среди них – Декрет Президента. Он принят еще в 2002-ом году. Сегодня его предполагают скорректировать.

Предусматривается сокращение числа мест для курения и ограничение продажи и использования электронных сигарет.

Президент отметил, что для достижения результата в борьбе с курением нужны не тотальные запреты, а продуманный комплекс мер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Декрет, призванный снизить потребление табака нашими соотечественниками, был принят еще в 2002 году, необходимые изменения вносятся в него регулярно. Но должного результата, на который мы рассчитывали, пока нет. Поэтому, во-первых, нам следует проанализировать, как исполняются положения декрета в действующей редакции и каких подвижек удалось достичь. Во-вторых (об ответственных за реализацию его норм), насколько эффективно мы отслеживаем результаты проводимой работы? В-третьих, мы видим, что люди по-прежнему курят, и одних запретительных мер явно недостаточно. Более того, появляются новые продукты для имитации курения, наносящие не меньший вред здоровью, чем табак. Речь идет об электронных сигаретах, которые становятся все более популярными. Новым проектом декрета предлагается приравнять электронные сигареты к табачным изделиям и расширить перечень мест, в которых курение запрещается. Однако встает вопрос, принесут ли эти меры ожидаемый эффект? Не секрет, запретный плод всегда сладок. А курильщикам со стажем требуется сильная мотивация для отказа от курения. Пришло время для поиска новых путей решения этой проблемы, которые будут учитывать реальное положение дел и психологию людей. Мировой опыт и практика показывают, что для достижения результата нужны не тотальные запреты, а продуманный комплекс мер. Административные ограничения должны органично сочетаться с различного рода стимулами, поощрениями и информационной работой. Основная роль здесь отводится медикам, журналистам, педагогам, идеологам. Мы должны обсудить, все ли предусмотрено в проекте декрета, есть ли альтернативные пути для снижения табакокурения в Беларуси?

По данным социологического исследования, в Беларуси курит почти 28% населения.

Это примерно соответствует уровню большинства стран Европы. Ограничение продажи и потребления табачных изделий действует практически во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Финляндии полностью запрещено курение в общественных местах, реклама и акции табачных производителей. В Австралии нельзя курить в людных местах и транспорте. Продажа электронных систем курения запрещена в 13 странах. Теперь ограничительные меры для таких сигарет введут и в нашей стране.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Этот декрет приравнивает реализацию электронных систем курения к реализации табачных изделий. Кроме того, декретом уточняется порядок продажи, уточняются места для курения – жёстко регламентируются, другим образом говоря. И вводится запрет на потребление и оборот некурительных жевательных смесей.