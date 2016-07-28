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Беларусь при поддержке ЕС реализует новую экономическую программу на сумму 14,5 млн евро

28 июля 2016 18:00
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Новости Беларуси. Беларусь заручилась поддержкой Евросоюза в реализации новой экологической программы. Соглашение о финансировании проекта по улучшению качества воздуха и эффективному управлению окружающей средой подписано в 28 июля Минске.

Инициатива предусматривает контроль за выбросами в атмосферу и радиационный мониторинг. На модернизацию необходимой для этого инфраструктуры будет выделено 14,5 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Это сотрудничество выражается не только в выделении средств, но и в использовании современного оборудования, современных технологий, обеспечивающих улучшения окружающей среды, качества жизни.

Андреа Викторин, руководитель представительства Европейского союза в РБ:
Загрязнение воздуха не знает никаких границ, поэтому Европейский союз заинтересован в реализации этого проекта. Это пойдет на пользу и белорусам, и людям, которые живут рядом, в странах Европейского Союза.

# Европейский союз # Андрей Ковхуто # Андреа Викторин

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