Новости Швеции. Власти Швеции вынесли решение депортировать Ольгу Класковскую и запретили ей видеться с сыном. В свое время Класковская эмигрировала из Беларуси по причинам политического характера. В Швеции женщина вышла замуж и родила ребенка. Решения местных властей о предоставлении вида на жительство ей пришлось ожидать в лагерях для беженцев. Однако вместо разрешения иммиграционные службы приняли постановление о депортации Класковской и ее 11-летней дочери. Сына же, родившегося в Королевстве, социальные службы забрали без объяснения причин.

Накануне прокурор вынес запрет на свидания матери и ребенка сроком на три месяца. 16 марта должен состоятся суд о разводе и передаче малыша на воспитание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс может состояться без самой Класковской: постановление о депортации вступило в силу 28 февраля, в день, когда у Ольги истек срок визы.

Ольга Класковская:

Шведский прокурор вынес постановление о моем запрете на контакт с лицами, где сейчас находится мой восьмимесячный сын, и в документе черным по белому написано, что если я хотя бы попробую приблизиться к дверям, где находится мой ребенок, мне грозит тюремный срок на один год. Я это расцениваю как бандитизм на государственном уровне. На уровне Шведского государства. Сначала они украли моего ребенка без суда, без следствия. А сейчас продолжают так издеваться. Никаких встреч, никакого контакта, приближусь – пойду в тюрьму.

Меня могут насильственным путем депортировать в любую секунду. А то, что у меня грудной сын здесь, родной ребенок, это никого не волнует.

Помимо прочего я еще получила письмо от криминальной полиции, которая заинтересовалась моим блогом. Я веду свой блог несколько недель, называется «Швеция без розовых очков».