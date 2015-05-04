Новости Беларуси. Австрия готова способствовать развитию отношений Беларуси и Евросоюза. Об этом шла речь на встрече Президента с министром по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии. Александр Лукашенко отметил, что в отношениях Беларуси и ЕС наметилось некоторое потепление. Президент рассчитывает, что западноевропейские страны будут и дальше идти в правильном направлении в отношении Беларуси. В то же время двустороннее экономическое сотрудничество развивается динамично. Ставка — на инвестиции. Только в 2014 году Австрия вложила в белорусскую экономику около полумиллиона долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваш приезд – это хороший знак. Когда я стал президентом, я, анализируя ситуацию, с западными государствами, пришел к выводу о том, что Запад распределил республики бывшего Советского союза и закрепил за ними своих ответственных. И мне показалось, что в зону ответственности вашего государства вошла наша Беларусь. Мы с Австрией более чем с другими странами контактировали. Австрия инвестировала в Беларусь очень много, передавая самые передовые технологии нашему государству. Дальше вы все знаете: Запад решил несколько поменять тактику, а может быть и стратегию взаимоотношений, вернее отношения к Беларуси. Нам не оставалось другого выхода, как принять такую позицию. Нынешний уровень наших взаимоотношений мы характеризуем как некоторое потепление. И, я полагаю, что ваш визит будет значимым в этом плане. И мы хотели бы, чтобы ваша страна, да и Запад в целом, все-таки поближе посмотрев на Беларусь, сделав соответствующие выводы, предпринял ряд шагов в правильном направлении, как мы полагаем. Я очень удовлетворен нашим сотрудничеством с Австрией. Потому что только за прошлый год Австрия инвестировала чуть больше 500 миллионов долларов в экономику нашей страны. Я очень рассчитываю, что у нас после вашего визита последуют и более масштабные шаги по расширению нашего сотрудничества.

Отметим, Себастиан Курц впервые в Беларуси. Это самый молодой министр иностранных дел в мире — ему всего 28 лет. Он уже общался со своим белорусским коллегой. 4 мая переговоры продолжились. Стороны обсудили не только экономическую составляющую сотрудничества, но и политическую: вопросы безопасности в регионе, укрепления суверенитета и независимости, предстоящий саммит «Восточного партнерства». В диалоге заинтересованы и Беларусь, и Австрия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В последние годы в белорусско-австрийских отношениях укрепились позитивные тенденции. К сожалению, наблюдается некоторый спад в нашем торгово-экономическом сотрудничестве, но я уверен, что это временное явление, которое связанно с ослаблением экономической конъюнктуры в ЕС и Беларуси. Наш диалог будет продолжен, поскольку сегодня в этом заинтересованы обе стороны.

Себастиан Курц, федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики:

Уровень нашего экономического сотрудничества достаточно высок. Мы сегодня встречались с представителями австрийского бизнеса в Беларуси. Они заинтересованы в дальнейших инвестициях в белорусскую экономику. Некоторые крупные австрийские компании уже представлены здесь. Учитывая такие тесные контакты в экономике, мы заинтересованы в сближении и конструктивном диалоге.