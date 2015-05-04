Александр Лукашенко дал интервью средствам массовой информации Китая

Новости Беларуси. Многомиллиардная аудитория из 150 стран мира. Александр Лукашенко дал интервью Центральному телевидению Китая и информационному агентству «Синьхуа». Общение с журналистами прошло в преддверие визита председателя КНР Си Цзиньпина в Минск. О том, что Беларусь и Китай партнеры стратегические, говорят и цифры. Только в 2014 году страны наторговали более чем на 3 миллиарда долларов. Хорошо налажен и политический диалог. На международной арене Беларусь и Китай поддерживают другу друга по ключевым вопросам. Практически ежегодно стороны обмениваются визитами на разных уровнях.

Александр Лукашенко:

Китайское руководство и Китайское государство утвердилось в мысли, что Беларусь – это солидный и серьезный партнер. Китаю нужна дружественная страна в Европе. Пожалуйста, располагайте нашими возможностями в центре Европы, давайте будем сотрудничать во благо друг другу. Это главный лейтмотив нашей встречи. Я знаю, что мой коллега Си Цзиньпин приветствует такой подход. Более того, китайцы - очень осторожные люди, они никогда не будут сотрудничать с проблемными государствами. Они не хотят лезть туда, где проблемы, у них своих хватает проблем. Мы не имеем проблем ни с кем. И мне нравится этот подход китайского руководства. Это, в принципе, наш подход. Мы никогда никому не должны создавать проблем. Мы идем не против кого-то, мы не дружим против кого-то, мы дружим во имя наших народов. У нас есть огромный великий Китай, у Китая есть очень дружественная страна в центре Европы. И учитывая то, что наконец-то китайское руководство, увидев Европу, начало выстраивать пояс своих отношений с Европой через «Шелковый путь» и так далее, мы можем быть очень полезны китайскому руководству.

Журналисты задавали самые разные вопросы, в том числе интересовались социально-экономическим развитием Беларуси, перспективами сотрудничества в гуманитарной сфере и торжествами по случаю 70-летия Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Главную роль в разгроме фашизма сыграл советский народ, СССР. Если бы этого не случилось, сегодня бы был иной мир, поэтому ты можешь ехать-не ехать в Москву на празднование, но итоги Второй мировой и нашей Великой Отечественной войны ты не можешь игнорировать, и историю ты не имеешь право переписывать спустя десятилетия. Что касается моего участия в мероприятии, вы знаете, это несколько надуманная проблема журналистами. Вот смотрите, как поступает китайский лидер — он едет в Москву, следом едет в Минск. Почему он едет в Москву и Минск? Потому что, к сожалению, здесь, в Европе остались только две страны, Россия и Беларусь, которые так масштабно отдают дань уважения тем поколениям, которые отстояли мир и независимость Европы, которые истребили коричневую чуму. Это надо поддерживать, чтить. Поэтому Путин у себя, а я у себя должны провести на высоком уровне эти мероприятия. Вот почему я должен быть здесь.