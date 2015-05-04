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Министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии с рабочим визитом в Минске

04 мая 2015 13:53
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Новости Беларуси. Австрия готова способствовать развитию позитивной динамики отношений Беларуси и Евросоюза. Об этом шла речь на встрече президента с министром по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии. Себастьан Курц с рабочим визитом в Минске. Александр Лукашенко отметил, что уже наблюдается некоторое потепление в отношениях с Западом. 

Австрия для Беларуси является особым партнером. Об этом утро заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей на встрече с гостем из Австрии. Стороны обсудили перспективы торгового сотрудничества. 

Несмотря на непростую экономическую обстановку в мире, торговое сотрудничество между странами развивается весьма динамично. Австрия является одним из основных инвесторов Беларуси – ежегодные поступления составляют сотни миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проекты австрийских компаний реализованы в самых разных областях: машиностроение, логистика и транспорт, экологические технологии. 

Визит австрийской делегации в Беларусь проходит накануне празднования Великой Победы. И после официальных переговоров Себастьян Курц почтил память солдат, погибших в годы Второй мировой. Он возложил венок к монументу на Площади Победы.

# Владимир Макей # Беларусь-Австрия

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