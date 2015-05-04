Министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии с рабочим визитом в Минске

Новости Беларуси. Австрия готова способствовать развитию позитивной динамики отношений Беларуси и Евросоюза. Об этом шла речь на встрече президента с министром по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии. Себастьан Курц с рабочим визитом в Минске. Александр Лукашенко отметил, что уже наблюдается некоторое потепление в отношениях с Западом.

Австрия для Беларуси является особым партнером. Об этом утро заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей на встрече с гостем из Австрии. Стороны обсудили перспективы торгового сотрудничества.

Несмотря на непростую экономическую обстановку в мире, торговое сотрудничество между странами развивается весьма динамично. Австрия является одним из основных инвесторов Беларуси – ежегодные поступления составляют сотни миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проекты австрийских компаний реализованы в самых разных областях: машиностроение, логистика и транспорт, экологические технологии.

Визит австрийской делегации в Беларусь проходит накануне празднования Великой Победы. И после официальных переговоров Себастьян Курц почтил память солдат, погибших в годы Второй мировой. Он возложил венок к монументу на Площади Победы.