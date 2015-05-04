Александр Лукашенко предлагает Китаю «располагать нашими возможностями в центре Европы»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает Китаю располагать возможностями Беларуси в центре Европы. Об этом президент заявил сегодня, 4 мая, во время интервью СМИ из Поднебесной.

Общение с журналистами прошло в преддверие визита председателя КНР Си Цзиньпина в Минск.

О том, что Беларусь и Китай партнеры стратегические, говорят и цифры. Только в прошлом году страны наторговали более чем на 3 миллиарда долларов. Хорошо налажен и политический диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На международной арене Беларусь и Китай поддерживают другу друга по ключевым вопросам. Практически ежегодно стороны обмениваются визитами на разных уровнях.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Китайское руководство и Китайское государство утвердилось в мысли, что Беларусь – это солидный и серьезный партнер. Китаю нужна дружественная страна в Европе. Пожалуйста, располагайте нашими возможностями в центре Европы, давайте будем сотрудничать во благо друг другу. Это главный лейтмотив нашей встречи. Я знаю, что мой коллега Си Цзиньпин приветствует такой подход. Более того, китайцы - очень осторожные люди, они никогда не будут сотрудничать с проблемными государствами. Они не хотят лезть туда, где проблемы, у них своих хватает проблем. Мы не имеем проблем ни с кем. И мне нравится этот подход китайского руководства. Это в принципе наш подход. Мы никогда никому не должны создавать проблем. Мы идем не против кого-то, мы не дружим против кого-то, мы дружим во имя наших народов. У нас есть огромный великий Китай, у Китая есть очень дружественная страна в центре Европы. И учитывая то, что наконец-то китайское руководство, увидев Европу, начало выстраивать пояс своих отношений с Европой через шелковый путь и так далее, мы можем быть очень полезны китайскому руководству.

Журналисты задавали самые разные вопросы, в том числе интересовались социально-экономическим развитием Беларуси, торжествами по случаю окончания Второй мировой, а также перспективами сотрудничества в гуманитарной сфере.

И центральное телевидение КНР, и информационное агентство «Синьхуа» – весьма значимые игроки не только на китайском, но и мировом медиарынке.

Только телеаудитория насчитывает около 1 миллиарда 300 миллионов человек. Вещание охватывает полторы сотни стран и регионов. Телекомпания имеет более 50 заграничных корпунктов, в Лондоне, Вашингтоне, Москве, Дубае, Найроби, действуют региональные бюро.

Не менее влиятельное и информационное агентство «Синьхуа». Крупнейший в стране центр сбора и распространения данных имеет свои отделения более чем в 140 странах мира.