Александр Лукашенко: от средств, вкладываемых в развитие ХК «Динамо-Минск», должна быть отдача

Новости Беларуси. В Беларуси планируют ужесточить ответственность для так называемых криминальных лидеров. О такой законодательной инициативе 25 апреля шла речь в ходе доклада министра внутренних дел Игоря Шуневича Президенту Александру Лукашенко. На встрече рассматривались итоги борьбы с преступностью в первом квартале 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проводя коллегии и Следственного комитета, и МВД, мы подняли ряд актуальных вопросов и стратегического, и тактического характера. Но сегодня меня волнуют вопросы те, которые надо решать было немедленно или решать сегодня. Хотел бы услышать, проработаны ли эти вопросы в МВД и, если вы готовы, какие есть предложения по решению этих вопросов. Как вы видите решение, как МВД видит это решение? Я думаю, что надо же согласовывать и с другими ведомствами, поэтому на это уйдет немало времени. Это первый вопрос. Прошел первый квартал. Опять же не для отчета: как видится работа Министерства внутренних дел и какие есть проблемы?

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Каких-то значительных изменений в оперативной обстановке и способах реагирования на нее не произошло. Те механизмы и инструментарий, которые мы разработали в предыдущие годы, в том числе и правовые, они сегодня дают определенные результаты и, используя их, мы вполне можем влиять на любые изменения в оперативной обстановке с точки зрения как осложнения ее, так и появления новых угрожающих факторов и рисков.

Александр Лукашенко:

С вами я хотел бы еще обсудить вопрос дальнейшего функционирования хоккейного клуба «Динамо». Вы наблюдаете за всеми этими событиями там, за развитием этих событий. На каком этапе это все находится. Я абсолютно не собираюсь вмешиваться в расстановку кадров там, это ваша прерогатива. С кем хотите советуйтесь, но в будущем году надо показывать результат. Мы платим немалые деньги, кстати, тоже надо экономно к этому относиться, но и отдача должна быть. Вы сами понимаете это не хуже меня.

Глава МВД, являющийся и председателем наблюдательного совета «Динамо-Минск», сообщил, что уже в ближайшие дни будет определена кандидатура на пост главного тренера хоккейного клуба. Ставка будет сделана на эффективную работу тренерского штаба.

Что же касается готовящихся законодательных поправок, то они предполагают либерализацию ряда статей Кодекса об административных правонарушениях.

Игорь Шуневич:

Мы все знаем, есть определенные социальные термины «вор в законе», «авторитет» и так далее. Мы хотели бы, чтобы такие лидеры несли особую ответственность за свои действия, более суровую, чем все остальные участники преступных организаций. Насколько эффективно милиция борется с ними, вы можете судить по одной цифре из статистики. Из пяти известных воров в законе четверо находятся в местах лишения свободы.