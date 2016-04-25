Новости Беларуси. Опыт Беларуси по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС может стать своего рода вкладом нашей страны в развитие человечества и использоваться другими государствами. Так совсем недавно было на японской «Фукусиме», где пригодились знания отечественных ученых и оборудование. Об этом говорили 25 апреля на встрече главы государства Александра Лукашенко с заместителем Генерального секретаря ООН, администратором Программы развития ООН Хелен Кларк.

Опыт Беларуси по реабилитации загрязненных районов уникален. Спустя 30 лет можно смело говорить о том, что решение о восстановлении пострадавших земель было верным. На это потрачена сумма, равная десяткам годовых бюджетов Беларуси, но уже сегодня отдача очевидна. Александр Лукашенко вручил Хелен Кларк орден Франциска Скорины за значительный личный вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу вас поблагодарить за все то, что вы сделали вместе с Султаноглу по преодолению катастрофы на Чернобыльской станции. Вы один из тех редких государственных, даже негосударственных, мировых служащих Организации Объединенных Наций, которые побывали в регионах, которые подверглись загрязнению после аварии на Чернобыльской станции. Мне с вами легко разговаривать, потому что вы так же, как и я, видели все то, что там было, что есть. Вы видите, сколько мы тратим усилий по преодолению этих последствий. Есть много в мире добрых людей, таких как вы, как Организация Объединенных наций, которые помогают нам в преодолении этой катастрофы. Но согласитесь: это невозможно соизмерить с тем, что сделала Беларусь. Сложность вся заключалась в том, что чернобыльская катастрофа легла на наши плечи после распада нашего государства, Советского Союза. Мы не строили эту станцию, мы ее не эксплуатировали, а беда в основном пришлась на нашу территорию. И рассчитывать нам было не на кого. Сегодня нам уже не кажется, что эти земли навсегда потеряны, как это виделось 30 лет тому назад. Мы сделали очень многое для того, чтобы преодолеть эту катастрофу. И мы обладаем уникальными знаниями, пусть вытекающими из горького опыта, но уникальными знаниями по преодолению подобных катастроф. Пусть это будет нашим вкладом в развитие человечества. Быть гарантированными от этого несчастья невозможно. И вы должны знать, если, не дай Бог, где-то случится беда, наши ученые, наши специалисты готовы работать по преодолению этих последствий.

День 30-летия катастрофы на Чернобыльской АЭС Президент Беларуси проведет в пострадавших районах.