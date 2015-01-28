Новости Франции. На юге Франции проходит операция по обезвреживанию членов экстремистских группировок. Задержаны пять человек. Установлено, что двое из них накануне вернулись из Сирии, где принимали участие в войне на стороне экстремистов. Операцию проводит спецподразделение. Ранее сообщилось, что около 20 жителей Люнеля воевали в Сирии на стороне исламистов. Шестеро из них были убиты.

Напомним, во Франции и других странах Европы активизировали усилия по противодействию членам радикальных группировок после нападений исламистов в Париже в начале января. Тогда погибли 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.