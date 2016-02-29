Александр Лукашенко провел совещание о проектах указов по развитию финансового рынка Беларуси

Новости Беларуси. Белорусские акции выйдут на международный рынок капитала, а для доходов по облигациям сохранят льготное налогообложение. Эффективность финансового рынка обсуждали 29 февраля на совещании у главы государства. Правительство и Нацбанк подготовили сразу три проекта указов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый вопрос, который встает, – что это даст. Второй вопрос – надо это вообще или не надо. И третье – нужно ли это делать сегодня, в этих условиях.

Ряд проектов Указа. Первый предусматривает передачу Национальному банку полномочий по регулированию страховой деятельности и рынка ценных бумаг. Сейчас эти функции выполняет Минфин. И, как мне недавно докладывал министр Амарин, выполняет вполне успешно. Вот поэтому и первый вопрос к первому проекту Указа – зачем мы это делаем, зачем мы проводим эту пертурбацию, если у нас система сегодня сложилась и нормально функционирует. Второй проект предполагает продление льготного режима налогообложения от операций с корпоративными облигациями. Мы все здесь воюем за бюджет? Это мой вопрос к вам. Наполняемости бюджета нет, начинаем урезать какие-то программы, а здесь создаем определенные льготы. Не получится ли так, что бюджет недополучит определенных средств и какова реальная цена вопроса при этом? И, самое главное, попадут ли эти деньги предприятиям, оздоровят ли ситуацию на этих предприятиях, увеличится ли налоговое поступление в казну.

Вопрос передачи функций мегарегулятора Нацбанку отложили на год. Речь идет о страховом рынке и рынке ценных бумаг. Сегодня они в ведении Минфина. Нацбанк пока получит функции контролера.

А вот Банк развития перейдет в ведение регулятора уже сейчас. Вопрос льготного налогообложения по доходом облигаций решился положительно.

Облигации или бонды – это хорошая возможность для предприятий привлечь ресурсы. А чем больше доход у предприятий, тем больше и отчисления в бюджет. Так что по подсчетом недополучение налогов компенсируется. Появится у финансистов и еще один инструмент – иностранные депозитарные расписки. Это способ предложить белорусские акции на международных рынках с помощью крупных мировых банков и компаний. Впрочем, наши предприятия предложат лишь до 25% своего портфеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Получается, что наши предприятия, акционерные общества имеют отношения целой крупной финансовой компании и она уже сама будет заинтересована в том, чтобы наши акции продавать, размещать на финансовом рынке вне нашей страны. Окно возможностей, которое надо использовать для привлечения ресурсов на внешних рынках.