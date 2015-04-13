Александр Лукашенко: Организация Договора о коллективной безопасности не должна превратиться в очередного фантома

Новости Беларуси. Организация Договора о коллективной безопасности не должна превратиться в очередного фантома. На это обратил внимание президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей.

Стороны подробно рассмотрели ситуацию, которая складывается на пространстве действия военно-политического союза, созданного несколькими государствами Евразии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас есть ряд вопросов, которые нам надо было бы обсудить. Может быть, даже и согласовать перед принятием решений. Мы с вами обсудим. Но я очень хотел бы, чтобы вы традиционно, как обычно, изложили, исходя из своей информации, своего опыта, ситуацию, которая складывается на постсоветском пространстве и, в частности, в рамках ОДКБ. На что, с вашей точки зрения, нам надо было бы более существенно реагировать, какие вопросы не решаются и ряд других вопросов, которые влияют на существо дел в нашей Организации. Чтобы она не превратилась в очередного фантома какого-то с определенными неопределенностями. Поэтому я с удовольствием бы получил такую информацию.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Ситуация очень острая. Она острая на всех направлениях. Это касается восточно-европейского направления, с учетом известных здесь событий. Самое главное для нас, что нас больше всего беспокоит – это попытки НАТО ввязаться в этот процесс, в те события, которые на Украине происходят. Это направление структур, это участие в информационно-психологических операциях, это наращивание здесь тяжелого вооружения, в том числе переброска контингентов Соединенных Штатов Америки. Делается это демонстративно. Я считаю, что крайне тревожная такая информация о том, что создаются в шести государствах пункты управления войсками. Это ничто иное, как создание инфраструктуры для ведения боевых действий. Конечно, это нас тревожит. По нашим оценкам, обостряются все практически так называемые замороженные конфликты.

Для усиления позиций ОДКБ идет реформирование коллективных сил быстрого развертывания Центрально-азиатского региона. Они состоят из 10 батальонов. Три – от России, два – от Казахстана, остальные страны ОДКБ представлены одним батальоном. Общая численность личного состава коллективных сил – около четырех тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачей ОДКБ является защита территориально-экономического пространства стран-участниц Договора от любых внешних военно-политических угроз, международного терроризма и природных катастроф крупного масштаба.

Николай Бордюжа:

Непростая ситуация складывается в Центрально-азиатском регионе, особенно в Афганистане. Там появились формирования исламского государства, а это значит, попытки экспансии распространения своего влияния, в том числе на территории стран Центрально-азиатского региона. То есть проблем достаточно много, эти проблемы должны учитываться, они должны отслеживаться, что мы и делаем. И, конечно же, мы должны принимать превентивные шаги, которые бы обеспечили возможность нейтрализации тех или иных угроз, с которым могут столкнуться наши страны.