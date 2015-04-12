Нил Ушаков, мэр Риги: ЕС заинтересован в долгосрочной перспективе продолжать упрощать визовый режим

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает председатель Рижской Думы Нил Ушаков.

В октябре прошлого года делегация Минска была в Риге, сейчас – ваш ответный визит. Какая цель у вас стоит?

Нил Ушаков:

Мы настроены на хорошие, причем постоянно развивающиеся отношения с Беларусью. Это раз. Во всех возможных плоскостях, потому что отношения с Беларусью – для нас это не только экономика, культура или обмен опытом в коммунальных вопросах, но это и отношения на уровне, во многих случаях семейных, дружественных. Здесь друзья, родственники и так далее. То есть все здесь совсем не чужие. А когда мы говорим далее предметно, это продвижение, предположим, Риги как туристического направления на белорусском рынке. У нас за последние два года удвоилось количество туристов из Беларуси. Для нас важен порт как выход для белорусских товаров. То, что касается сейчас нефтепродуктов.

То, что мы обсуждали с вашим мэром, сейчас уже перешли к какой-то определенной детализации – это «рижский куток». По образцу того, что мы когда-то делали в Москве до всех этих санкций, кризисов. Очень хорошо работало. По такому образцу делать в Минске. И, соответственно, такую же оказать поддержку для белорусских товаров в Риге.

То есть там шла речь: «латвийский куток» здесь…

Нил Ушаков:

«Рижский куток». Понятно, что мы не будем сортировать латвийские товары. И такой же минский или белорусский в Риге.

Там продовольственные товары в основном, наверное?

Нил Ушаков:

Здесь надо смотреть по ассортименту товара. Скажем, нам в Латвии конкурировать здесь, на вашем рынке, чисто с продуктовыми товарами было бы, наверное, недальновидно.

В Тулу со своим самоваром.

Нил Ушаков:

Да. Это были бы неправильно. Но у нас есть нишевые товары. В том числе, если мы говорим о продуктах питания, которые расширили бы ассортимент, которые пошли бы на пользу местному потребителю. Белорусские товары в Латвии уже, если мы говорим про вас, хорошо представлены, есть места, где они продаются. Но мы готовы помочь в том, чтобы это было заметнее, чтобы был больше спрос. Потому что, с одной стороны, белорусские товары для значительной части населения не нужно рекламировать. Они славятся хорошей комбинацией цены и качества. Но, с другой стороны, всегда есть что развивать.

Если говорить об ассортименте. Я так понимаю, что сейчас «молочка» в Латвии очень хорошо развивается. Наверное, таких товаров, как радиоприемники, микроавтобусы «РАФ», электрички – этого уже нет.

Нил Ушаков:

В силу разных причин этим мы сейчас торговать не можем, не производим. Но продукты питания, то, что, предположим, здесь мы могли представлять, связано с рыбой. Это наша специализация, это хорошее направление, это дополнение было бы к местному ассортименту. Не в конкуренцию, а именно в дополнение. По мясным продуктам там, наверное, может быть, только отдельные продукты, потому что здесь у вас и так все в порядке.

Кстати, я специально зашел в магазин белорусский, чтобы посмотреть на полках, какие есть товары из Латвии. Я вам даже сейчас покажу. В основном это, конечно, латвийские шпроты и рижский бальзам.

Нил Ушаков:

Логично.

Рижский бальзам найти сложнее, но шпроты есть. Я подумал, в принципе, это бренды советского времени. Появились, может быть, какие-то новые бренды, которые вы можете предложить белорусам на этом рынке?

Нил Ушаков:

Если мы говорим про продукты питания, то они все не то, что советского времени. Шпроты у нас и бальзам делали и до советской власти. Это у нас давняя традиция.

Не секрет, что в Беларуси с ЕС не очень простые отношения , есть много проблем. Для простых белорусов они даже не в экономике, не в политике выражаются, а в стоимости шенгенских виз. Как вы считаете, на саммите, который состоится в мае и пройдет в Риге, этот вопрос может подниматься? Может быть, он как-то будет озвучиваться?

Нил Ушаков:

Можно прогнозировать определенное упрощение в визовом режиме. И Европейски союз сейчас, можно говорить, заинтересован и в долгосрочной перспективе продолжать упрощать визовый режим. С какой скоростью и в каких формах это будет развиваться, я, конечно, воздержался бы от комментариев, но предположить, что через какое-то время для самых разных групп граждан Беларуси (это могут быть студенты, бизнесмены и так далее) может быть введен или совсем упрощенный режим, или безвизовый – это не утопия. Это, в принципе, может быть реальностью.

Но для россиян шенген почти в два раза дешевле, чем для белорусов.

Нил Ушаков:

А цена, естественно, это тоже тот вопрос, который нужно было бы в первую очередь менять, и делать по ценам доступнее. Конечно.

В последнее время очень много европейских чиновников сюда приезжает. И, опять же, из Латвии. И очень много людей, которые, собственно, представляют Евросоюз, которые латвийские корни имеют, в данном случае. Может быть, здесь какая-то оттепель, если это можно назвать? Особенно, может быть, в связи с последними событиями: дипломатическими усилиями Беларуси в урегулировании украинского кризиса.

Нил Ушаков:

Конечно, сейчас роль Беларуси невозможно недооценить. Когда мы видим то, что происходит в Украине, и то, что делается для принятия каких-либо попыток для того, чтобы найти мирное решение. И, естественно, это сказывается и на повышении роли Беларуси в целом в Европе. Отношения по определению должны быть хорошими и дружественными.