Александр Лукашенко посетил пасхальное богослужение в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Орше

Новости Беларуси. Христос Воскрес! Воистину воскрес! Радостной новостью 12 апреля делятся друг с другом православные всего мира. Верующие отмечают свой главный праздник – Пасху.

Встречать Пасху вместе с верующими в разных регионах Беларуси – для Александра Лукашенко уже добрая традиция. И 12 апреля президент посетил свою малую родину.

В Орше глава государства вместе с сыном Николаем присутствовал на пасхальном богослужении в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

У входа президента встретили архиепископ Витебский и Оршанский Дмитрий и настоятель храма.

Построена церковь была еще в 1691 году, однако в 60-ые годы прошлого века здание было разрушено. Поэтому на фундаменте старого храма был возведен новодел, который сейчас радует местных жителей.

Традиционно в день Пасхи принято обмениваться подарками.

В дар президенту передали благодатную икону «Тайная вечеря», изготовленную мастерами Кутеинского братства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня очень светлый праздник. Люди всегда в этот праздник забывали о проблемах, все веселились, все самое лучшее одевали, самое красивое, готовили хорошие обеды, ужины. В общем, праздник. И какие бы ни были у нас времена, в нашей истории, мы всегда праздновали этот день. Я хочу прежде всего вас, уважаемые священнослужители, всех присутствующих здесь, кто помогает нашей церкви, поздравить с этим светлым праздником. Я желаю вам только добра, здоровья. Все остальное, если у нас нет, то оно будет. Христос воскрес!

В свою очередь Александр Лукашенко подарил церкви икону «Спас Вседержитель».

Затем глава государства поставил пасхальную свечу у иконы Воскресения Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выйдя из храма, глава государства пообщался с прихожанами. Президент пожелал собравшимся здоровья и хорошего расположения духа, а также отметил, что сегодня главное жить в мире и спокойствии.

Александр Лукашенко:

Берегите город. Мы много вложились в него в свое время, когда проводили здесь «Дожинки». Да и вообще не забываем. Это прекрасное место для жизни людей, поэтому живите мирно, не переживайте ни за что. А то у нас люди в последнее время уж слишком перенапряжены. Мир, мир, война. Все у нас будет нормально. Поэтому не переживайте, живите спокойно, все у нас наладится и образуется. Я думаю, и у наших братьев-соседей в том числе. Они также празднуют сегодня светлые дни, но не каждый радуется. Поэтому благодаря Господу мы сегодня живем, с божьей помощью, живем спокойно. И это самое главное.