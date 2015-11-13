Александр Лукашенко одобрил новый план, согласно которому с 2016 года будут работать войска Беларуси и России

Новости Беларуси. Военная координация союзников. 13 ноября президент одобрил новый план, согласно которому с 2016 года будут работать войска Беларуси и России. За пять лет действия предыдущего документа ситуация вокруг стран изменилась.

По мнению главы государства, вопрос безопасности необходимо рассматривать в контексте взаимоотношений на постсоветском пространстве, где работают три крупных интеграционных объединения. Речь об СНГ, ЕАЭС и Союзном государстве. Разумеется, необходимо действовать и с учетом ситуации в сопредельных странах.

Еще во время недавних саммитов СНГ и ЕАЭС в Казахстане Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились до конца года обсудить и состояние дел в Союзном государстве. В том числе и работу региональной совместной группировки войск. Сегодня, можно сказать, была сформулирована позиция Беларуси по этому вопросу.

﻿﻿﻿Прежде следует учесть множество факторов, смотреть шире, ведь на постсоветском пространстве помимо Союзного государства развиваются и большие структуры СНГ и ЕАЭС. Если там чаще речь идет о выгоде экономической, то формат двойки «Беларусь-Россия» продвинулся далеко вперед, вплоть до военного сотрудничества. Но помнить о региональном контексте, представляя новый документ, необходимо.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается нашего сегодняшнего вопроса, он как раз касается наших отношений в рамках последнего интеграционного объединения Беларуси и России. Речь идет о военно-политической составляющей, а конкретно – о выработке планов на предстоящую пятилетку по строительству и применению региональной группировки войск, которая создана в рамках Союза Беларуси и России на случай агрессии против Беларуси или России на западном направлении. Я хочу, чтобы вы мне доложили наши интересы, наши подходы в этом плане, как мы будем действовать в плане организации, строительства и применения региональной группировки войск, основой которой является белорусская армия. Я хотел бы, чтобы вы мне доложили – вы прорабатывали с Министерством обороны России этот вопрос – какие Россия видит изменения к предыдущему плану, какие она предлагает нам войска в случае конфликта или военных действий против Беларуси. Раньше это были войска, почти равнозначные белорусской армии – это очень большие войска со стороны Российской Федерации. Если это будет мощнее, то какая это будет группировка, что они предлагают. Если нам это подходит, значит мы будем исходить из этого при утверждении этого плана предстоящую пятилетку.

Для защиты Союзного государства была создана региональная группировка войск. Военные специалисты из Беларуси и России практически каждый год вместе оттачивают навыки на учениях «Запад» и «Щит Союза». К примеру, в 2015 году акцент был сделан на отработке эпизодов с уничтожением незаконных вооруженных формирований. Но обстановка в мире меняется. В соответствии с ней региональная группировка должна получить и новые возможности.

Александр Лукашенко:

Вопрос, который мы сегодня должны обсудить в контексте вообще взаимоотношений на постсоветском пространстве и развития ситуации в сопредельных государствах. Я не хочу ее характеризовать, всем известно, что на Украине творится. Я не хочу сказать, что Украина для нас угроза. Нет. Просто там ситуация сложилась так, что нам приходится это учитывать. И тот поток нелегалов и оружия, и прочей заразы, которая, может, и происходит с этой страной, мы с этим не можем не считаться. Что происходит на западных рубежах нашей Беларуси, мы тоже знаем. Там идет усиление группировки северо-атлантического альянса НАТО. Эти штабы, усиление военно-воздушной составляющей, да и наземное. Мы тоже это знаем. Мы знаем о расширении системы ПРО Соединенных Штатов Америки на Западе. Мы знаем также о неких замыслах по ядерному оружию. Я хотел бы услышать информацию. И все это нам придется учитывать.

Над новым планом и возможностями применения силы работали генеральные штабы двух стран. Документ, который будет действовать на протяжении будущих пяти лет, главе государства представил министр обороны.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

В максимальной степени учли все те изменения обстановки, которые произошли за 5 лет, и внедрили их в те вопросы, которые отражены в плане применения региональной группировки. Ведь 2015 год завершается, и тот пятилетний план, который создавался, уже уйдет в архив, в историю, а в январе новый план уже вступит в действие.

Вариант, который белорусская сторона представит на Высшем госсовете Союзного государства, предусматривает и конкретные новшества. В основном они касаются усиления группировки российских Вооруженных Сил.

Андрей Равков:

По нашей инициативе эта группировка, часть Вооруженных Сил Российской Федерации, она значительно увеличена по своему качественному составу и позволяет в большем объеме выполнять задачи обороны Союзного государства. Есть национальные интересы государства. И Российской Федерации, и Республики Беларусь. И по максимуму интегрированы они, учтены при разработке вот этого плана.

Александр Лукашенко и Владимир Путин, судя по прошлому разговору в Казахстане, до конца 2015 года встретятся в Москве, где и предстоит утвердить документ. К слову, на этом совершенствование белорусских Вооруженных Сил не остановится. В ближайшее время на повестке – проект новой военной доктрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.