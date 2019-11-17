Наблюдатели о ходе парламентских выборов: «Атмосфера праздника в Беларуси сохранилась»

Новости Беларуси. На нынешних выборах в Беларуси аккредитовано небывалое количество международных наблюдателей. Точную цифру приводит ЦИК – 1028, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прозрачностью выборов в разных областях следят 475 человек из 8 стран СНГ. Многочисленная миссия представлена и от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. За ходом голосования наблюдают и посланники от ШОС, ПАСЕ, дипломаты. Строгое соответствие закону процедуры волеизъявления оценивают и около 30 000 национальных наблюдателей.

Николай Арефьев, международный наблюдатель (Парламентское собрание Союза Беларуси и России, депутат Государственной думы России):

Во-первых, должен отметить то, что атмосфера праздника в Беларуси сохранилась. К сожалению, не во всех регионах, не во всех странах сохранилось такое отношение к выборам. Никаких замечаний, в принципе, нет. Списки все подготовлены, члены комиссии на месте, наблюдатели на месте. Люди знают свое дело и подготовились к выборам в соответствии с законом. Я только одно хочу пожелать избирателям Беларуси – избрать тот парламент, которого они достойны, который бы защищал их интересы в ближайшие четыре года.

Метте Денкер, международный наблюдатель (Парламентская ассамблея ОБСЕ), член парламента Дании:

Пока мы не можем давать официальных оценок ходу избирательного процесса, таковы правила нашей миссии. Но эмоциональная оценка: все очень душевно, люди довольны, атмосфера очень доброжелательная, принимают хорошо. Отличие от выборов в моей стране: у нас гораздо больше список кандидатов обычно.