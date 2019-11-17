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ЦИК: по данным на 12:00 явка по стране в целом составила 46,06%

17 ноября 2019 10:42
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Новости Беларуси. По данным на 12:00 в трех областях Беларуси явка избирателей на выборах превысила 50 %.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Вадима Ипатова, явка по стране в целом составила 46,06 %.  

Больше половины избирателей от общего числа включенных в списки проголосовали в Витебской, Гомельской и Могилевской областях – 50,39 %, 51,61 % и 51,71 % соответственно.    

Эксперты: На выборах очень интересный состав кандидатов: лидеры партий, медийные личности, много молодежи (читать далее).   

# Выборы-2019

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