ЦИК: по данным на 12:00 явка по стране в целом составила 46,06%

Новости Беларуси. По данным на 12:00 в трех областях Беларуси явка избирателей на выборах превысила 50 %.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Вадима Ипатова, явка по стране в целом составила 46,06 %.

Больше половины избирателей от общего числа включенных в списки проголосовали в Витебской, Гомельской и Могилевской областях – 50,39 %, 51,61 % и 51,71 % соответственно.