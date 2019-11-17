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Ипатов о парламентских выборах: в лидерах у нас Витебская область, Гомельская область и Могилёвская область

17 ноября 2019 11:32
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Новости Беларуси. Все новости о ходе голосования аккумулируются в информационном центре ЦИК. В Малом зале Дворца Республики также развернулась ещё одна студия СТВ.

Своего кандидата в депутаты выбрали почти 47 % белорусов. Вадим Ипатов также рассказал о регионах, которые голосуют наиболее активно.

Ипатов о парламентских выборах: в лидерах у нас Витебская область, Гомельская область и Могилёвская область-1

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома:
Если говорить по областям, то в лидерах у нас Витебская область – 50,39%; Гомельская область – 51,60 % и Могилевская область – 51, 71 %. Это три области, которые перешли пятидесятипроцентный рубеж. Как голосуют иные наши регионы: Брестская область – 41,2%, Гродненская – 46,27%, Минская область – 47,4% и Минск – 37,32%.

Подробности – в видеоматериале

# Выборы-2019 # Вадим Ипатов # Ксения Худолей # Фотофакт

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