Ипатов о парламентских выборах: в лидерах у нас Витебская область, Гомельская область и Могилёвская область

Новости Беларуси. Все новости о ходе голосования аккумулируются в информационном центре ЦИК. В Малом зале Дворца Республики также развернулась ещё одна студия СТВ.

Своего кандидата в депутаты выбрали почти 47 % белорусов. Вадим Ипатов также рассказал о регионах, которые голосуют наиболее активно.