Александр Лукашенко о предстоящем съезде ФПБ: «Чтобы это было демократично и прилично»

Глава государства подчеркнул роль профсоюзов в общественно-политической жизни страны, добавив, что ФПБ может по праву гордиться этим. Это одна из самых массовых организаций, в первую очередь она призвана защищать права и гарантии работников. В этом направлении проводится масштабная работа.

За последние несколько лет профсоюзы выявили порядка 207 тысяч нарушений трудового законодательства. Большую часть несоблюдений удалось устранить. Решаются и финансовые вопросы. При помощи профсоюзных юристов около 20 миллионов рублей – незаконно удержанных или невыплаченных – возвращены работникам. Не утрачивает своего значения и работа по защите прав членов профсоюза в судах. Более 400 человек восстановлены на работе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу выразить свою благодарность за активную позицию наших профсоюзов в последней выборной кампании. Очень многое зависело от организованности проведения этой кампании, и профсоюзы внесли достойный вклад. Поэтому большая благодарность, еще раз повторяю. Мы договаривались, что профсоюзы примут активное участие в этой кампании, помогут ее организовать на местах, что и было сделано.

Второй вопрос – вопрос съезда. Я поручил главе Администрации и правительству подключиться к этому процессу – не только самого проведения съезда, но если нужна будет поддержка на местах, чтобы мы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично. Чтобы пальцем потом не тыкали, потому что желающих много. И даже после сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзы, что они партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе. На этом заморачиваться не надо. Вы человек опытный, я это знаю. Ну и чтобы профсоюзы гордились той ролью, которую они сегодня играют в нашем современном обществе.