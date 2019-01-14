Александр Лукашенко о конфликте в Украине: «Это недоразумение надо заканчивать»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подтверждает свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале конфликта из Украины в Беларусь приехали примерно 150 тысяч человек. Всем помогли трудоустроиться, были созданы условия, чтобы люди чувствовали себя как дома. Кроме того, Минск был и остаётся значимой площадкой для переговоров: встреча «нормандской четвёрки», заседания трёхсторонней контактной группы. Общаясь с политиком Александр Лукашенко отметил, что ему важно услышать позицию Виктора Медведчука по многим вопросам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом. Основой всему являются и наши отношения с Украиной. И в начале этого конфликта по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тысяч человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь, как наши близкие, родные люди.

Есть и негативные факторы всех тех событий, которые там происходят. Я об этом публично всегда говорю. Я склонен к тому, что это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками. Мы придерживаемся такой точки зрения. Вы владеете информацией и о политике, этой внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения – Беларуси – нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации.