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Президент Шри-Ланки встретился со спикерами Палаты представителей Национального собрания Беларуси

27 августа 2013 10:52
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Новости Беларуси. У Беларуси и Шри-Ланки есть большие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Это было отмечено сегодня на встрече в Палате представителей Национального собрания нашей страны. С Президентом Махиндой Раджапаксой актуальные темы взаимодействия обсудили спикер Владимир Андрейченко, а также заместитель председателя Совета Республики Анатолий Русецкий, сообщи в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь впечатляют те достижения, которых удалось добиться Шри-Ланке в последние годы, в том числе в социальной сфере. Есть заинтересованность в развитии отношений в сферах науки, культуры, образования. Махинда Раджапакса считает, что необходимо подумать о создании в белорусском и ланкийском парламентах соответствующих групп дружбы.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Шри-Ланка

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