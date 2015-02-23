Александр Лукашенко: Нельзя допустить любой неконтролируемой ситуации в стране и дестабилизации обстановки

Новости Беларуси. Белорусская армия оправдывает высокое доверие народа. Об этом 23 февраля заявил глава государства на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

Дата мероприятия — 23 февраля — была выбрана неслучайно. Как отметил президент, в настоящее время Вооруженные Силы и правоохранительные органы играют огромную роль в обеспечении мирного труда белорусов и в сохранении главных ценностей: таких, как безопасность и стабильность. Особая ответственность за сохранение национальной безопасности страны во всех её сферах будет возлагаться на Вооруженные Силы и в год 70-летия Великой Победы. Отметить этот юбилей, по словам Александра Лукашенко, русским, белорусам и украинцам нужно в мире и согласии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Впереди у нас целый ряд важнейших задач, которые предстоит решать в непростой экономической ситуации и сложной международной обстановке. Как бы ни было это дорого, нам надо вместе: русским, белорусам и украинцам в год 70-летия достойно встретить эту дату в мире и согласии.

Во-первых, надо на высочайшем уровне провести юбилейные мероприятия и внутри страны. Показать всему миру, что Великая Победа — это наше национальное достояние.

Во-вторых, важнейшим мероприятием оперативной подготовки вооруженных сил станет учение «Щит Союза – 2015», которое пройдет в Российской Федерации, на территории основного нашего военного союзника. Это учение должно продемонстрировать всему миру нашу готовность и способность совместными усилиями надежно обеспечить мир и безопасность нашего союзного строительства.

В-третьих, нам предстоит важнейшая политическая кампания. Она должна пройти организованно и спокойно. Нельзя допустить любой неконтролируемой ситуации в стране и дестабилизации обстановки. И это зависит, прежде всего, от нас, военных.

Единство нашего народа, доверие простых граждан к органам власти и упорный труд — главные слагаемые стабильности государства. И наша задача не подвести людей, которые нам доверяют, обеспечить им возможность мирно работать, растить детей, делать нашу жизнь благополучней и краше.

Воинские и специальные звания присвоили генерал-майорам юстиции, милиции, внутренней службы, финансовой милиции. Всего в списке — 13 человек. В свое время количество генеральских должностей сократили практически в два раза, как следствие, возросла и конкуренция. Поэтому в нынешнее время получить генеральские погоны в Беларуси не так просто, подчеркнул президент.

Виктор Дубовец, генерал-майор, заместитель министра внутренних дел – начальник Департамента финансов и тыла:

27 лет я служил. Это очень знаменательная дата для меня, для моих близких, для сослуживцев и для всех тех, кто рядом в это время был со мной.

Александр Неверовский, генерал-майор, начальник управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Могилёвской области:

Очень рад. Командиры, начальники, коллективы, в которых воспитывался — это все благодаря общему нашему труду.

Игорь Маршалов, генерал-майор, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь — директор Департамента финансовых расследований:

Когда дают такое высокое офицерское звание руководителю органа — это, безусловно, оценка деятельности всего коллектива, который он возглавляет.

Александр Худолеев, генерал-майор, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Это, конечно, особая честь, огромная ответственность. Это достижения моих родных и близких, тех, кто был рядом, кто сообща делал общее дело.